آزادسازی سهام عدالت در انتظار دولت

به گزارش خبرنگار مهر، امیرهامونی در مورد ابهامات موجود در تأخیر ورود سهام عدالت به بازار سرمایه و فرابورس رمزگشایی کرد و درباره ابزارهای معاملاتی مورد استفاده برای سهام عدالت اظهارداشت: هم اکنون ابزارهای متعددی در بازار سرمایه و فرابورس وجود دارد و بالتبع زمانی که سهام عدالت توزیع شد، این ابزارها طراحی نشده بود اما در این چند ساله ابزارهای متعددی را در بازار سرمایه راه اندازی کردیم که به نظر از لحاظ کارشناسی می توان از انواع مختلف آن برای توزیع سهام عدالت بهره جست.

وی ادامه داد: در مورد بحث سهام عدالت دو رویکرد وجود دارد، رویکرد نخست این است که سهام عدالت را در قالب شرکت های سرمایه گذاری استانی با همان مکانیزم قبلی و آیین نامه و دستورالعمل ها پیش ببریم و رویکرد دوم این است که این سهام را در قالب ETF عدالت که ابزاری جدید محسوب می شود که تجربه خوبی برای فرابورس بوده است، جلو ببریم.

مدیرعامل فرابورس درباره آمادگی این شرکت برای راه اندازی ETF عدالت خاطرنشان کرد: آمادگی لازم را برای راه اندازی هر دو نوع ابزار یعنی هم سهام عدالت هم ETF عدالت در فرابورس مهیا است، اما از نظر دیگر کار از عهده فرابورس و بازار سرمایه خارج است به این صورت که بازار سرمایه پبشنهادهای خود را را در قالب مزایا و معایب به هیأت دولت ارائه کرده است و هم اکنون در انتظار تصمیم دولت هستیم.

وی ادامه داد: بنابر تصمیم هیأت دولت اگر سهام عدالت در قالب ETF عدالت عرضه شود نیاز به مراحل قانونی دیگر دارد و باید در مجلس شورای اسلامی قانون گذاری شود و فرابورس در همین حین آمادگی خود را برای ارسال نظرهای مشورتی و کارشناسی در این خصوص اعلام می کند.



