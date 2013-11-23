دستگيري توزيع كننده حرفه اي مواد مخدر و سارقان تابلوهاي علائم راهنمايي و رانندگي در جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ كاظم دهقاني با اعلام این خبر گفت : به دنبال دریافت گزارش هایی مبني بر فعالیت یک توزيع كننده حرفه ای مواد مخدر در شهرستان جلفا، موضوع در دستور كار پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وي ادامه داد : مامورين پليس مبازه با سوداگران مرگ ، پس از برررسی این اخبار و گزارشات و آگاهي از محل توزيع و شناسايي عامل توزيع معروف به ابوش ، متهم را بصورت شبانه روزي تحت تعقيب نامحسوس قرار دادند و پس از اطمينان از اينكه متهم مواد افيوني را به منزل خود آورده و قصد فروش و توزيع مواد را دارد با هماهنگي مقام قضايي در يك عمليات غافلگيرانه ، منزل وي را بازرسي نموده و انواع مواد مخدر را كه این فرد برای توزيع آماده و به طور ماهرانه در پشت بام داخل گوني جاسازي كرده بود كشف کردند و متهم پس از دستگيری و تشكيل پرونده به همراه مواد افيوني ، تحويل مقامات قضايي و روانه زندان شد.

دهقانی از دستگيري سارق و مالخر تابلوهاي علائم راهنمايي و رانندگي در اين شهرستان نیز خبر داد گفت: در پي شكايت اداره راه و ترابري شهرستان جلفا مبني بر سرقت رفتن تابلوهاي علائم راهنمايي و رانندگي در اين شهرستان موضوع در دستور كار پليس آگاهي قرار گرفت که پس از ابلاغ این موضوع به كليه واحدهاي اجرايي و عملياتي، گشت كلانتري هاديشهر به يك دستگاه وانت نيسان مشكوك و در بازرسي خودرو تعدادي آهن پاره كشف کرده و راننده را به همراه خودرو جهت بررسي بيشتر به پليس آگاهي تحويل داد.

فرمانده انتظامي جلفا افزود : با جمع آوري مدارك و دلائل توسط كارآگاهان پليس آگاهي مبني بر اينكه آهن پاره ها تابلو علائم راهنمايي و رانندگي مي باشند، متهم مجبور به اعتراف شده و اعلام كرد تابلوها را از شخصي به نام "م- ر" خريداري كرده است که ماموران پليس آگاهي پس از تحقيقات تكميلي در يك عمليات غافلگيرانه موفق به شناسايي محل اختفاء و دستگيری سارق و برگرداندن اموال مسروقه شده و تعداد 115 قطعه تابلو علائم راهنمايي و رانندگي و گاردريل اداره راه و ترابري را كه متهم در فرصت هاي بدست آمده سرقت كرده و با جوش و هواگاز و رنگ علائم آنها را ازبين برده بود، كشف و ضبط نمودند که در اين خصوص پرونده تشكيل و متهمان به مقام قضايي معرفي و از آن طريق روانه زندان شدند.

رئيس پليس جلفا در پايان خاطر نشان كرد :‌ ايجاد امنيت مقوله اي بسيار پيچيده و حفظ آن نيز بسیار پيچيده تر از ايجاد آن است و پليس در جهت پايدار كردن امنيت بوجود آمده از خون پاك هزاران شهيد ، نياز به همكاري و كمك مردم حزب الله و شهيد پرور شهرستان داشته و با شماره تلفن هاي 110 و 197 به صورت شبانه روزي آماده دريافت اخبار و اطلاعات در خصوص مخلان نظم عمومي و برهم زنندگان آسايش و امنيت خانواده ها است.