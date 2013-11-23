مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با تایید این خبر در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دلیل طغیان رودخانه آهوران در حوزه شهرستان ایرانشهر یک کشاورز که به منظور سرکشی از مزرعه خود قصد عبور به وسیله تراکتور از این رودخانه را داشت غرق شد.

غلامرضا اربابی بیان داشت: متاسفانه در این حادثه به دلیل واژگونی تراکتور یک نفر از اهالی این منطقه با نام محمدعمر بامری بر اثر شدت سیلاب جان خود را از دست داد و سه تن از همراهان وی به طور معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

وی اذعان داشت: این کشاورزان قصد سرکشی از مزارع خود را داشتند که به دلیل شدت و حجم سیلاب دراین رودخانه دچار سانحه شدند.

اربابی اضافه کرد: با توجه به جاری شدن سیل در اکثر نقاط جنوبی استان و آسیب وارد آمدن به برخی از تاسیسات تهیه گزارش از خسارات احتمالی در دست انجام است.