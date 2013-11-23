درخشش "روز روشن" در جشنواره ماردل پلاتای آرژانتین

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "روز روشن" روز گذشته اول آذرماه در جشنواره جشنواره بین‌المللی ماردل پلاتای آرژانتین به نمایش در آمد و سپس نشست پرسش و پاسخ آن برگزار شد.

در این نشست خوزه مارتینیو رییس فستیوال نیز حضور داشت که خطاب به شهابی چنین گفت: سینمای هنری ایران در تمام فستیوال‌های مهم دنیا تاثیر و نفوذ دارد. من واقعا از دیدن "روز روشن" لذت بردم.

در این نشست همچنین پیرامون سینمای عباس کیارستمی و تاثیر وی در سینمای ایران بحث شد و شهابی در پاسخ به این سوال که کیارستمی چقدر بر سینمای ایران تاثیر دارد چنین گفت: تاثیر کیارستمی به جز ایران در سینمای جهان نیز دیده می‌شود.

"روز روشن" در دو بخش بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه شده است. در این جشنواره بین‌المللی 5 فیلم نامزد دریافت آستور طلایی بهترین فیلم هستند و که نام فیلم‌سینمای "روز روشن" از سینمای ایران در بین این نامزدها دیده می‌شود. غلامرضا گمرکی نامزد دریافت آستور طلایی بهترین فیلم و حسین شهابی کاندیدای دریافت آستور نقره‌ای بهترین کارگردانی در این جشنواره شده است.

این فیلم برنده جایزه special mension بهترین فیلم شد.

همچنین بازی بازیگران این فیلم مورد توجه مخاطبان این جشنواره قرار گرفته است. این فیلم برای اولین بار در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد که مورد استقبال منتقدان و مخاطبان قرار گرفت. شهابی به تازگی تازه‌ترین ساخته سینمایی خود با عنوان "حراج"را در شهر تهران کلید زده که در این فیلم از بازیگران تئاتر استفاده کرده است.