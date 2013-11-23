دیدارهای ظریف و اشتون در روز چهارم آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان نماینده کشورهای 1+5 در مذاکرات هسته ای در روز چهارم مذاکرات ایران و 6 کشور در ژنو گفتگوهای خود را از سر گرفتند.

بر اساس این گزارش ، وزرای امور خارجه 6 کشور نیز از شب گذشته به مذاکرات ایران و 1+5 ملحق شده اند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دیشب و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و فابیوس ، وزیر امور خارجه فرانسه نیز صبح امروز وارد ژنو شدند.

وزرای امور خارجه انگلیس و چین نیز امروز وارد خواهند شد.

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان معتقد است که به توافق نزدیک شده ایم اما دو سه مورد اختلاف همچنان وجود دارد.

با این حال حضور وزرای امور خارجه این امکان را بیشتر کرده است که ایران و 1+5 در این دور به سند توافقی مورد نطر دست یابند.