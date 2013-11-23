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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

سردار دهقان:

سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح نظام نوین بازنشستگی تدوین می کند

سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح نظام نوین بازنشستگی تدوین می کند

وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی نیروی انتظامی در حال تدوین نظام نوین بازنشستگی است گفت: بازنشسته آئينه شاغل است و اتصال روحی كه بين سازمان و همكاران ديروز است، بايد برقرار شود.

به خبرگزاری مهر، به نقل از اداره كل تبليغات دفاعی وزارت دفاع؛ سردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح با حضور در اولين نشست مجمع كانون بازنشستگان وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و ارائه سخنرانی در جمع منتخبين كانون، افزود: بازنشسته آيينه شاغل است و اتصال روحي كه بين سازمان و همكاران در وزارت بايد برقرار شده و فرد نبايد هيچگاه احساس كند اين عقبه عظيم سازمان فعال خودش نسبت به او بيگانه است.
 
سردار دهقان با اشاره به نقش مهم كانون بازنشستگان در تقويت و بالا بردن حس تعلق بين سازمان و بازنشستگان خاطر نشان كرد: در سايه اين تعلق به سازمان به طور طبيعي بايستي حس مسئوليت را در بازنشستگان زنده نگه داريم به نحوی كه فرد بازنشسته، ذهنش را فارغ از مسائل سازمان نديده و همواره فكر كند كمك كار و همكار مجموعه سازمانی هستند.
 
وزير دفاع افزود: كانون بازنشستگان بايد در راستای فعاليت و تلاش در برقراری رابطه بين بازنشستگان سازمان، از تمامي ظرفيت‌های تخصصی، مديريتی، كارشناسي كه در افراد وجود دارد در تأمين نيازهای سازمان بهره گرفته و اين مسئله منحصر به افراد خاص نبايد باشد.
 
وزير دفاع با تأكيد بر حوزه توانمندسازی بازنشستگان و ابعاد آن گفت: بخش توانمندسازی بدين معناست كه اگر سازمان تصميم گرفت فردی را از خدمت بازنشسته كند، از سه يا چهار سال قبل فرد از لحاظ روحی و روانی آمادگی و قابليت‌هايی از درون و بيرون براي او ايجاد كرده تا در هنگام جداشدن از سازمان احساس خلاء نكرده و بتوانيم الزامات ورود به فضای جديد را در او ايجاد كنيم.
 
سردار دهقان با اشاره به لزوم راه‌اندازی پايگاه اطلاعات قوی از بازنشستگان گفت: با ايجاد پايگاه اطلاعاتی قوی می‌توان اطلاعات شخصي، سوابق فردی، توانمنديی‌ها، مهارت‌ها و حتی علايق آنها را شناسايی و بر اين مبنا كمك شود كه فرد بازنشسته بعد از خدمت نيز، فرد فعال و مؤثری برای خودشان و جامعه باشدكه در اين راستا سازمان تأمين اجتماعی نيروهاي مسلح (ساتا) در حال تدوين نظام نوين تأمين اجتماعي و نظام نوين بازنشستگی است.
 
وزير دفاع در ادامه با تأكيد بر گسترش برنامه‌هاي جمعي و خانوادگي براي بازنشستگان افزود: بايد خدمات تفريحي را در مراكز متنوع ايجاد كرده تا فرد بازنشسته بتواند از اين مراكز استفاده و از لحاظ روحی و رواني نشاط و همان حس افتخار كه برای فرد جداشده از سازمان، در ميان اعضای خانواده او نيز وجود داشته باشد.
 
کد مطلب 2180567

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