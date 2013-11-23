به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ماهان تندیس قم در دهمین هفته از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور برابر میزبان خود تیم فوتسال میثاق تهران کار بسیار سختی پیش رو دارد زیرا میثاقی ها از پیروزی هفته قبل در میهمانی گیتی پسند اصفهان روحیه بالایی دارند ولی ماهانی‌ها از باخت‌ها و ناکامی‌های اخیر در وضعیت نامناسب روحی هستند.

2 پیروزی، یک تساوی و یک باخت ماهان تندیس در میهمانی حریفان

ماهان تندیس قم در حالی به پنجمین میهمانی این فصل لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور می رود که چهار بازی خارج از خانه قبل خود دو پیروزی، یک تساوی و یک باخت مقابل رقبا کسب کرده و در مجموع بیرون از خانه بهتر از بازی خانگی عمل کرده است.

ماهانی ها در هفته دوم فصل جاری لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در سالن پیروزی اصفهان مقابل تیم زمزم اصفهان به برتری چهار بر دو دست یافتند و در هفته چهارم در میهمانی تیم تاسیسات دریایی تهران نتیجه ای بهتر از تساوی یک بر یک کسب نکردند.

فوتسالیست های قمی در هفته ششم بار دیگر بیرون از خانه به میدان رفتند و این بار در سالن دانشگاه علوم پزشکی تبریز میهمان تیم دبیری بودند که این دیدار با نتیجه پنج بر سه به سود دبیری پایان یافت و در هفته هشتم نیز آنها در میهمانی تیم عملیات غیر صنعتی ماهشهر به برتری شش بر چهار دست یافتند.

با این حال ماهان تندیس قم در شش بازی خانگی این فصل به چهار باخت ناباورانه به حفاری اهواز، شهرداری تبریز، گیتی پسند اصفهان و فرش آراء مشهد تن داده و البته از سد تیم های فوتسال شهرداری ساوه و هلال احمر آذربایجان شرقی هم گذشته است.

علیرضا وفایی و ابوالقاسم اروجی ملی پوشان محروم ماهان تندیس برابر میثاق

ماهان تندیس قم این هفته یعنی در یازدهمین بازی خود در پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور باید از ساعت 16 عصر روز یکشنبه سوم آذر ماه به میهمانی تیم فوتسال میثاق تهران برود، دیداری که در تهران برگزار می شود و ماهان تندیس نگران غیبت دو مهره کلیدی خود است.

ماهانی ها که واجب تر از نان شب به سه امتیاز این بازی نیاز مبرم دارند تا موقعیت خود را در جدول رده بندی لیگ برتر ارتقاء بدهند، نمی توانند از وجود دو همبازی مطرح و ملی پوش خود یعنی علیرضا وفایی و ابوالقاسم اروجی در این بازی استفاده کنند.

ابوالقاسم اروجی به خاطر اخطاری که در دیدار هفته دهم ماهان تندیس قم با فرش آراء مشهد گرفت سه اخطاره شده و علیرضا وفایی نیز به سبب مصدومیتی که در مسابقات تورنمنت بین المللی برزیل به آن دچار شده نمی توانند در این بازی ماهان تندیس قم را برابر میثاق تهران همراهی کنند.

