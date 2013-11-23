ارزش قراردادهای آتی سکه به 1439 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین هفته آبان ماه، با انعقاد 14هزار و 667 قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی در 6 هزار و 825 نوبت توسط معامله گران در بورس کالای ایران، ارزش معاملات قراردادهای آتی سکه در این بورس طی هفته مذکور به بیش از یکهزار و 439 میلیارد ریال رسید. این ارقام نشان دهنده رشد 12 درصدی حجم و 10 درصدی ارزش این قراردادها نسبت به هفته قبل از آن است.

در هفته گذشته معاملات قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اسفندماه 92 با 7 هزار و 220 قرارداد در 3 هزار و 241 نوبت در صدر قرار گرفت. ارزش معاملات قراردادهای مذکور به بیش از 721 میلیارد ریال بالغ شد.

رتبه بعدی بیشترین معاملات قراردادهای آتی در هفته گذشته را قراردادهای آتی سکه طلا تحویل بهمن ماه 92 به خود اختصاص داد . در هفته ای که گذشت 5 هزار و 150 قرارداد آتی سکه طلا تحویل بهمن ماه در دو هزار و 379 نوبت و به ارزش بیش از 502 میلیارد ریال توسط معامله گران آتی منعقد شد.

همچنین جایگاه سوم بیشترین معاملات این قراردادها به قراردادهای سررسید دی ماه اختصاص دارد که انعقاد یکهزار و 478 قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 92 را به ثبت رسانده است. قراردادهای آتی سکه این سررسید در 777 نوبت و به ارزش بیش از 140 میلیارد ریال دادو ستد شد.

قراردادهای آتی سکه طلا تحویل ماه‌های آذر و آبان 92 نیز به ترتیب با 541 قرارداد به ارزش بیش از 50 میلیارد ریال و 278 قرارداد به ارزش بیش از 25 میلیارد ریال در رده‌های بعدی معاملات در هفته گذشته قرار گرفتند.