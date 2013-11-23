به گزارش خبرنگار مهر، دو فیلم "ساچمه" و "حنانه" از محصولات انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بودند که نام آنها در اسامی فیلم‌های منتخب کوتاه داستانی جشنواره فیلم "شاپرک‌های شهر" توسط هیات داوران اعلام شد.

فیلم کوتاه "ساچمه" دیپلم افتخار بهترین صداگذاری را از جشنواره منطقه ای سینمای جوان و لوح تقدیر بخش دفاع مقدس جشنواره فیلم کوتاه تهران را از آن خود کرده است. "ساچمه" در جشنوارهای کودک و نوجوان اصفهان، فیلم کوتاه تهران، رشد و تسنیم نیز به نمایش درآمده است.

این فیلم درباره نوجوانی است که برای رزمندگان دفاع مقدس آذوقه و مهمات فراهم می‌کند و حالا می‌خواهد مخفیانه به جبهه برود و اتفاقاتی در پی این ماجرا برای وی رخ می دهد.

همچنین فیلم کوتاه "حنانه" ساخته داریوش غذبانی، جایزه بهترین کارگردانی در جشنواره بارسلونا را از آن خود کرد. این فیلم جایزه بهترین دستاورد فنی در حوزه تصویربرداری و تندیس بهترین فیلمنامه جشنواره رویش را دریافت کرد و همچنین توانست جایزه بهترین فیلم، تهیه کننده و تصویربرداری از جشنواره پروانه های ایثار (امور شاهد) را از آن خود کند.

فیلم "حنانه" لوح تقدیر و جایزه ویژه جشنواره فیلم کوتاه وارش و میلاد سرخ را دریافت کرده است و در جشنواره های پروین اعتصامی، عمار، جشنواره کودک و نوجوان اصفهان، سانفرانسیسکو، تسنیم، حسنات، شمسه و رشد به روی پرده رفته است و در یک سال گذشته تمامی جوایز داخلی را از آن خود کرده است.

فیلم کوتاه "حنانه" داستان تک‌تیرانداز عراقی است که در ساختمانی در خرمشهر به کمین نشسته و رزمنداگان ایرانی را به شهادت می رساند. او قصد دارد یک پرستار ایرانی، یک رزمنده، یک زن عرب و یک دختر بچه را به شهادت برساند اما ...



جشنواره فیلم "شاپرک‌های شهر" از 2 تا 6 آذر ماه امسال در دو شهر تهران و استانبول برگزار می شود و اختتامیه این جشنواره نیز چهارشنبه شش آذر ماه در برج میلاد برگزار خواهد شد.

