الیاس گل محمد زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: پروژه ساماندهی ورودی بستان آباد - تبریز یکی از طرح های آزاد راه های کشور است که با پیگیری جدی و با دریافت اعتبار جدید قرار بود بهره برداری آن تا پایان آبان سالجاری به اتمام برسد که این پیگیری ها نتیجه مثبتی در پی نداشت.

وی با اشاره به آغاز فصل بارش باران و برف در آذربایجان شرقی و نیمه تمام ماندن این پروژه ساماندهی افزود: اعتبارات این طرح از اعتبارات ملی بود و بیش از 20 میلیارد ریال برای آن هزینه شده که در نظر گرفته نشدن متمم برای این اعتبار موجب نیمه تمام باقی ماندن این طرح گردیده است.

فرماندار بستان آباد در خصوص برنامه ریزی ها برای ادامه این پروژه نیز گفت: با دستور وزیر راه و شهرسازی قرار است ادامه این پروژه ملی به اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی واگذار شود.

گل محمد زاده ادامه داد: پروژه ساماندهی ورودی بستان آباد – تبریز در حال حاضر در بروکراسی اداری به سر می برد و برای اتمام آن منتظر دستور وزیر راه و شهرسازی هستیم.

وی با اشاره به کاهش ترافیک در ورودی بستان آباد – تبریز پس از تکمیل این پروژه گفت: با اتمام این پروژه مشکل ترافیک ورودی بستان‌آباد و تصادفات شدید این سه کیلومتر برای همیشه ریشه‌ کن خواهد شد.