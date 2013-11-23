به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه حجت الاسلام حبيب الله حاتم نيا در شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهار، با اشاره به اينكه ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد بسترهای حمایتی از خانواده ها توسط مسئولين، زمینه را برای افزایش جمعیت فراهم خواهد كرد، عنوان داشت: پیگیری بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش میزان زاد و ولد بر همه لازم و ضروري است.

ازدواج جوانان ذهن خانواده ها را درگير كرده است

حاتم نيا با بيان اينكه ازدواج در جامعه رو به کاهش است، اظهار داشت: تسهیل ازدواج با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه یکی از موضوعات مهم و اساسی جامعه است تا جائيكه جوانان و خانواده ها را درگیرخود ساخته است.

وي با اشاره به اینکه باید از پیر شدن جمعیت جلوگیری کرد، گفت: شوراي فرهنگ عمومي به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار در فرهنگ جامعه مي تواند با ارائه راهکارهای افزایش جمعیت حداقل در حيطه كاري خود كه شهرستان است در اين خصوص اقدامات قابل ملاحظه اي انجام دهد.

حاتم نيا کاهش نرخ جمعیت را تهدیدی بزرگ برای کشور بر شمرد و گفت: جمعیت یکی از شاخص های مهم توسعه و پیشرفت هر جامعه است پس اگر برنامه ریزی درستی در اين حوزه صورت نگیرد، پیر شدن جمعیت به یک معضل اساسی تبدیل خواهد شد.

مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعيت وارد شوند

وی افزود: بنا بر اهمیت موضوع مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعيت وارد شوند و صاحبان رسانه و تریبون را كه نقش پر رنگي در تاثير پذيري مردم دارند را در راستاي فرهنگ‌سازی براي افزايش جمعيت به همكاري بطلبند.

حاتم نيا با بیان اینکه دشمنان اسلام به دنبال ترویج سبک زندگی غربی در ایران هستند، گفت: دشمنان سعی می‌کنند رشد جمعیت را در کشورهای مسلمان در وضعیتی که به نفع خودشان باشد تغییر دهند چرا که از افزایش جمعیت جامعه اسلامی احساس خطر می‌کند.

انجام پروژه اي علمي براي افزايش جمعيت ضروري است

وی اظهار داشت: انجام پژوهش‌های علمی و قابل اجراء در زمینه کاهش جمعیت و ارائه راهکارهای افزایش جمعیت بسیار ضروری است، پس کنترل جمعیت باید با تدبیر و بر اساس نیازهای جامعه پیگیری شود.

حاتم نيا اظهار داشت: متوليان امر در شهرستان مي توانند با تسهیل ازدواج، پایین آوردن سن ازدواج، ایجاد شغل، ترویج و فرهنگ‌سازی الگوهای زندگی اسلامی در راستای افزایش نرخ جمعیت اقدامات قابل ملاحظه اي را انجام دهند.

مسئولان ترويج فرهنگ فرزند آوري را در رأس كارهاي خود قرار دهند

معاون فرماندار شهرستان بهارنيز در اين شورا با بيان اين مطلب كه قبل از هر کاری باید عوامل و آسیب‌های سد راه افزایش جمعیت را شناسایی و بسترهای لازم برای ارائه خدمات در تمامی حوزه‌ها فراهم كرد، عنوان داشت: انجام کارها و اقدامات مناسب فرهنگی در راستای تشویق و ترغیب خانواده‌ها به افزایش جمعیت باید توسط نهادها و ارگان‌های ذیربط مورد توجه قرار گیرد.

علي اكبر سلطاني راد افزود: شناسایی علل کاهش تمایل به ازدواج در جوانان، تشویق خانواده‌ها، حمایت از زنان در سنین باروری، تسریع در روند ازدواج جوانان و جلوگیری از مهاجرت جوانان با ایجاد اشتغال و رفع مشکلات آنها از جمله راهکارهای مقابله با کاهش نرخ جمعیت است.

نقش نيروي انساني جوان در توسعه كشور انكار ناپذير است

وی با اشاره به نقش مؤثر نیروی انسانی در توسعه و تعالی کشورها اذعان داشت: کشور ما نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه نیازمند داشتن نیروهای انسانی جوان بوده و اگر این هماهنگی بین نیروی انسانی و توسعه برقرار نشود با مشکلات جدی در ادامه راه مواجه خواهد شد.