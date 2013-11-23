محمود کاتبی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه، اظهار داشت: در این گردهمایی بیش از 100 نفر از اعضای حلقه های شجره طیبه صالحین در قالب 10 حلقه موضوعات بسیج ، ولایت و انتظار و مسائل روز و احکام را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند .

وی ادامه داد: هدف از ایجاد حلقه‌های تربیتی صالحین تربیت بسیجیان متدین، بصیر، توانمند و تعالی معنوی آنان در عرصه‌های معرفت دینی، تربیت اسلامی، بصیرت سیاسی و مهارت تشکیلاتی در بین بسیجیان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه چادگان افزود: شجره طیبه صالحین به دنبال ایجاد یک نظام تربیتی ـ معرفتی و بصیرتی در سطوح مختلف بسیجیان سازمان بسیج مستضعفین است که با استفاده از ظرفیت‌های علمی و معنوی نظام اسلامی زمینه ارتقای آحاد بسیجیان را در ابعاد مختلف فراهم می‌کند.

به گزارش مهر، مربيان اين طرح با مطالعه دقيق به شبهات ديني و اخلاقي در حلقه ها پاسخ هاي لازم را ارائه دادند.

این همایش به صورت همزمان در شهر رزوه نیز برگزار شد.

