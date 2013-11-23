به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه نیکوبرش پیش از ظهر شنبه در جلسهای با حضور معاون و کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی قم با بیان مخاطبان ما در برنامه ریزی فرهنگی بیش از 70 درصد جمعیت جامعه هستند اظهار کرد: نگاه به بانوان، نگاه جنسیتی نیست بلکه نگاه هویتی است.
وی اضافه کرد: دشمنان، خانواده را مورد هدف قرار داده و در خانواده، زن را محور برنامهها و فعالیتها قرار دادهاند.
نیکوبرش با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف جایگاه خانواده از طریق جنگ نرم فرهنگی اظهار کرد: باید به صورت ریشهای و عمیق به مباحث خانواده بپردازیم و بتوانیم از اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در این زمینه مدد بگیریم تا بتوانیم برنامههای تاثیرگذار برای کل قشرهای اجتماعی داشته باشیم.
رئیس گروه برنامهریزی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، اجرای طرح جمعیت بانوان فرهیخته در کل کشور را با همین هدف ذکر کرد و افزود: این طرح از سال 89 با هدف استفاده از فکر و اندیشه بانوان در راستای رفع آسیبهای دینی و اجتماعی در سراسر کشور آغاز شد.
استفاده از بازوی فکری قوی بانوان
وی تاکید کرد: هدف دیگر سازمان تبلیغات اسلامی برای اجرای این طرح، استفاده از بازوی فکری قوی بانوان در طرح و برنامه و ایده پردازی است و بانوان فرهیخته به عنوان مرجع تاثیرگذار مطرح شوند و در فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی از آنها استفاده شود.
نیکوبرش تبلیغ دین در فضای مجازی را مهم دانست و اظهار کرد: با فعال کردن سایتهای جمعیت بانوان فرهیخته می توان تحول بزرگی در فضای مجازی ایجاد کنیم.
در این جلسه حجتالاسلام محمود نجاریانزاده معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گزارشی از فعالیتهای این سازمان در بخش آموزش و پژوهش، تشکلهای دینی، اعزام مبلغ و امور فرهنگی بانوان ارائه کرد.
عبدالعلی براتی مسئول آموزش و پژوهش و حجتالاسلام قاسمعلی گل محمدی مسئول اعزام مبلغ و ادارات تابعه سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این جلسه ضمن تشریح فعالیتهای حوزه کاری خود، مشکلات و موانع اجرای طرحها و برنامههای فرهنگی و تبلیغی را مطرح کردند.
