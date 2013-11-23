به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای سارات سومار صبح شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان ایوان برگزار شد.

در این یادواره با اجرای ویژه برنامه هایی یاد وخاطره ایثارگری های هفت شهید عملیات سارات سومار گرامی داشته شد.

عملیات سارات سومار در 28 آبان سال 1359 و در روز عاشورا انجام شد.

عبدالمهدی پیرحیاتی، محمد تقی پیرحیاتی، جلیل رستمی، محمد نوری، جوهر مرادی، خلیل رشیدی و محمد تقی کوهی 7 تن از شهدای عملیات سارات سومار هستند.

مسئول بسیج سپاه شهرستان ایلام از برگزاری 170برنامه متنوع با موضوع بسیج در شهرستان ایلام خبر داد.

ملک حسینی گفت: این برنامه با همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها برگزار می شود.