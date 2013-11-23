۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۰

گزارش خبرنگار اعزامی مهر؛

عراقچی : اميدوارم وزیران 1+5 براي تصميم گيريهاي سخت آماده باشند

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در توئیت خود نوشت:روز چهارم، مذاكرات سخت و نفس گير است. وزرا آمده اند. اميدوارم براي تصميم گيريهاي سخت آماده باشند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو؛سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در توئیت خود نوشت :

روز چهارم، مذاكرات سخت و نفس گير است. وزرا آمده اند. اميدوارم براي تصميم گيريهاي سخت آماده باشند.

بر اساس این گزارش ،وزرای امور خارجه 5+1 ار دیشب در حال ورود به ژنو هستند.

وزیر امور خارجه روسیه دیشب وارد شد و با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزرای امور خارجه انگلیس؛ آمریکا، فرانسه ، آلمان نیز امروز وارد ژنو شده اند .

اشتون و ظریف صبح امروز مذاکرات دو جانبه ای داشته اند و معاونین وزرای خارجه نیز در مذاکرات فنی حضور یافتند.

