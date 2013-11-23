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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۴

رفائی:

کاریکاتوریست مشهدی در جشنواره کلمبیا افتخار آفرید

کاریکاتوریست مشهدی در جشنواره کلمبیا افتخار آفرید

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری خراسان رضوی از افتخار آفرینی هنرمند کاریکاتوریست مشهدی در بیستمین جشنواره کلمبیا خبر داد.

جواد رفائی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: هنرمندان مشهدی همواره در عرصه جهانی و کشوری مطرح بوده و افتخار آفرینی می‌کنند.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی تاکید کرد: کاریکاتور یکی از شاخه‌های هنری است که در حوزه هنری خراسان مورد توجه بوده و هنرمندان زیادی را مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: علیرضا پاکدل از هنرمندان کاریکاتوریست و عضو دفتر کاریکاتور حوزه هنری خراسان رضوی است که در بیستمین جشنواره بین‌المللی کلمبیا موفق به کسب جایزه ویژه شده است.

رفائی عنوان کرد: جشنواره بین‌المللی کاریکاتور "رندن کلمبیا" در سه بخش کاریکاتور چهره، کارتون آزاد و موضوعی برگزار شد که علیرضا پاکدل موفق به دریافت جایزه بخش کاریکاتور چهره این فستیوال بین‌المللی شد.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی تصریح کرد: جشنواره "رندن کلمبیا" از معتبرترین جشنواره‌های دنیا محسوب شده که هر ساله تعداد زیادی از هنرمندان سراسر دنیا در آن شرکت می‌کنند.

رفائی بیان کرد: همچنین علیرضا پاکدل این هنرمند جوان مشهدی امسال جشنواره‌های بین‌المللی کشورهای برزیل، ترکیه، آذربایجان و ایران هم  موفق به کسب عناوین برتری شده است.

کد مطلب 2180668

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