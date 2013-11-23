ایجاد کتابخانه های شبانه روزی در تبریز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی محمدی شنبه با بیان این مطلب افزود: ضرورت ایجاد کتابخانه های شبانه روزی در تبریز احساس می شود و باید به سمتی حرکت کنیم که جوانان بتوانند در طول شبانه روز از امکانات کتابخانه ها استفاده نمایند و این امر به حتم مورد رضایت خدا خواهد بود چرا که رشد و توسعه کشور از طریق علم، دانش و آگاهی تحقق می یابد.

وی، با اشاره به گنجایش قرائت خانه های مصلای تبریز اظهار داشت: قرائت خانه‌های خواهران و برادران مصلای اعظم تبریز گنجایش یک هزار و 500 نفر را دارد، که روزانه بیش از 600 نفر از امکانات این کتابخانه استفاده می کنند.

وی در مورد میزان عضویت صورت گرفته در این کتابخانه ها نیز گفت: در حال حاضر کتابخانه مصلی بزرگ حضرت امام خمینی تبریز سه هزار نفر عضو شده اند.

وی با بیان اینکه ظرفیت کتابخانه مصلی تبریز 500 هزار جلد کتاب است، خاطر نشان کرد: هم اکنون 45 هزار جلد کتاب در این کتابخانه موجود است که از این تعداد بیش از 10 هزار جلد را افراد خیر به کتابخانه اهدا نموده اند.

محمدی از مردم درخواست کرد کتاب های بلااستفاده در کتابخانه شخصی خود را با اهدا به کتابخانه مصلای تبریز در تجهیز این مرکز فرهنگی یاری‌ گر بنیاد مصلا باشند.

وی افزود: فضای فیزیکی مجموعه کتابخانه، قرائتخانه، هسته مرکزی، کتابخانه کتب مرجع، فضای باز طبقه دوم و سالن اجتماعات بیش از چهار هزار و یکصد مترمربع است.