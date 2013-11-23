به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم از سومین هفته بازی های دور برگشت لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور در اوج حساسیت برگزار می شود زیرا صبا در پی بازگشت به صدرنشینی در گروه سوم مقدماتی است و حریف نیز برای رسیدن به بالای جدولی ها و احیای شانس صعود خود تلاش می کند.

تیم های امید صبای قم و شهید آسیابی کلاله در حالی دوشنبه این هفته در دیدار برگشت خود از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول رده سنی امید فوتبال باشگاه‌های کشور در قم به مصاف یکدیگر می‌روند که آخرین بازی دو تیم در شهر کلاله با برتری صبا همراه بود.

صبای قم در مهر ماه امسال در دیدار رفت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته اول امید فوتبال باشگاه‌های کشور توانست با نتیجه جالب توجه سه بر صفر میزبان خود شهید آسیابی کلاله را شکست داده و سه امتیاز ارزشمند این بازی را به اندوخته های خود واریز کند.

بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ آزادگان فدراسیون فوتبال که مجری برگزاری لیگ های پایه فوتبال کشور است، دیدارهای هفته سوم از دور برگشت مرحله گروهی لیگ دسته اول امید کشور روز دوشنبه هفته جاری یعنی چهارم آذر ماه به صورت همزمان از ساعت 14 برگزار می شود و تیم امید صبای قم در چهارمین بازی داخل خانه خود میزبان تیم شهید آسیابی کلاله است.

صبا پیش از این در دیدارهای خارج از خانه خود در مرحله گروهی فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول امید فوتبال باشگاه‌های کشور به برتری مقابل تیم شهید آسیابی کلاله و باخت مقابل تیم های شهرداری نوژن نوشهر، ابومسلم مشهد و پرسپولیس قائمشهر تن داده است و در مجموع از چهار بازی خارج از خانه به لطف پیروزی برابر همین تیم شهید آسیابی کلاله، فقط سه امتیاز دارد.

حالا صبای قم در چهارمین میزبانی لیگ امسال به دنبال حفظ صدرنشینی خود در گروه سوم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور، مسابقه ای که از ساعت 14 روز دوشنبه در ورزشگاه تختی قم به انجام خواهد رسید.

در این گروه تیم فوتبال ابومسلم مشهد با 13 امتیاز در صدر جای دارد، تیم صبای قم با 12 امتیاز در مکان دوم است و پرسپولیس قائمشهر در تعقیب دو تیم ابومسلم و صبای قم قرار دارد، ضمن اینکه تیم های شهرداری نوژن نوشهر، شهید آسیابی کلاله و داروسازی وتاک ساری در مکان های بعدی ایستاده اند و در نهایت از این گروه دو تیم به مرحله دوم راه خواهد یافت.

