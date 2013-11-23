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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۱

غلام زاده خبرداد:

کشف دوتن مواد مخدر طی هشت ماه اخیر در کهگیلویه و بویراحمد/ دستگیری 916 قاچاقچی

کشف دوتن مواد مخدر طی هشت ماه اخیر در کهگیلویه و بویراحمد/ دستگیری 916 قاچاقچی

یاسوج – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف بیش از دو تن مواد مخدر طی هشت ماه اخیر در این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مواد مخدر شامل هروئین، کریستال، کراک، شیشه، حشیش و سوخته تریاک بوده است.

وی از رشد هفت درصدی کشفیات و رشد 9درصدی دستگیرشدگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد و افزود: در این مدت 916نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر شدند.

غلام زاده در این مدت همچنین 121 خودرو و موتور سیکلت توقیف شده و 35باند ترانزیت و قاچاق منهدم شدند.

وی عنوان کرد: طرح کنترل محورهای مواصلاتی استان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در این استان در دست اجراست و یکی از اولویتهای مهرم این نهاد است.

وی بر برخورد قاطع با عوامل و مصرف کنندگان مواد اعتیاد آور تاکید کرد و گفت: نیروی انتظامی در پاکسازی جامعه از این پدیده خطرناک و خانمان سوز از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

غلام زاده با بیان اینکه گرایش به مواد اعتیاد آور پیر و جوان، باسواد و بی سواد نمی شناسد، اظهارداشت: دشمنان از این طریق ضرباتی را بر پیکر جامعه می زنند.

 

 

کد مطلب 2180691

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