کشف دوتن مواد مخدر طی هشت ماه اخیر در کهگیلویه و بویراحمد/ دستگیری 916 قاچاقچی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مواد مخدر شامل هروئین، کریستال، کراک، شیشه، حشیش و سوخته تریاک بوده است.

وی از رشد هفت درصدی کشفیات و رشد 9درصدی دستگیرشدگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد و افزود: در این مدت 916نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر شدند.

غلام زاده در این مدت همچنین 121 خودرو و موتور سیکلت توقیف شده و 35باند ترانزیت و قاچاق منهدم شدند.

وی عنوان کرد: طرح کنترل محورهای مواصلاتی استان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در این استان در دست اجراست و یکی از اولویتهای مهرم این نهاد است.

وی بر برخورد قاطع با عوامل و مصرف کنندگان مواد اعتیاد آور تاکید کرد و گفت: نیروی انتظامی در پاکسازی جامعه از این پدیده خطرناک و خانمان سوز از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

غلام زاده با بیان اینکه گرایش به مواد اعتیاد آور پیر و جوان، باسواد و بی سواد نمی شناسد، اظهارداشت: دشمنان از این طریق ضرباتی را بر پیکر جامعه می زنند.