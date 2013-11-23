منطقه آزاد انزلی رویکرد درآمدی به روستاهای محدوده خود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم نوربخش ظهر شنبه در جلسه منطقه آزاد انزلی افزود: به دستور مدیر عامل این سازمان تمامی درآمدهای ناشی از صدور پروانه ساختمانی صادره در محدوده طرح هادی هر روستا در همان روستا هزینه خواهد شد.



وی همچنین در خصوص اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: هزینه کرد درآمدهای ناشی از ساخت و ساز هر روستا برای عمران، آبادانی و همچنین رفع نیازهای زیرساختی همان روستا از اهداف اجرای این طرح است بنابراین نه تنها سازمان نگاه درآمدی به روستاهای محدوده خود نخواهد داشت بلکه درآمدهای ناشی از عوارض قانونی نیز در همان روستا هزینه می شود.



معاون فنی و عمرانی منطقه آزاد انزلی گفت: درآمدهای ماخوذه بیشتر برای رفع نیازهای عمرانی روستاها به ویژه اصلاح، زیرسازی و آسفالت معابر عمومی، لایروبی نهرها و رودخانه ها و دفع آب های زیرسطحی و روسطحی هزینه خواهد شد.

وی در ادامه با تصریح براینکه براساس طرح جامع منطقه آزاد انزلی، بالندگی زندگی روستایی در توسعه آن حائز اهمیت است، اظهارداشت: روستاهای محدوده منطقه باید از نعمت حضور در محدوده این منطقه بهره مند شده و الگویی برای اجرای طرح های توسعه پایدار در سایر روستاهای استان باشند.



نوربخش همچنین در خصوص خدمات عمرانی سازمان در روستاها اظهارداشت: تجهیز خانه های بهداشت روستاها، بازسازی و ساخت دهیاری ها، مساجد و معابر شهری، بازسازی گلزار شهداء، بازسازی و تجهیز مدارس روستایی، حمایت و اجرای برنامه های فرهنگی- مذهبی با همکاری دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها و برقراری خطوط اتوبوسرانی با شهرهای مجاور از اقدامات سازمان در سطح روستاهای محدوده منطقه است.