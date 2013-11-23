به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پژمان صبح شنبه در حاشیه آیین افتتاح نخستین طرح مسکن مهر ویلایی کشور در منوجان در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح 650 تا 700 واحد مسکن مهر در کشور ابراز داشت: در حال حاضر 50 درصد طرح‌های مسکن مهر در کشور نیمه تمام هستند و اتمام این طرح‌ها در اولویت کاری دولت قرار دارد.

وی گفت: سعی می‌کنیم که این طرح‌ها را در زمان بندی مناسب به انجام رسانده و واحدهای مسکونی را به متقاضیان تحویل دهیم.

پژمان ادامه داد: با استفاده از تجربیات و همچنین نقص هایی که از طرف مردم در این خصوص بیان شده است مشکلات مسکن مهر را برطرف می کنیم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به عزم دولت برای حل مشکل مسکن در کشور، ادامه داد: به منظور تامین مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه برنامه‌هایی را مدنظر داریم و با تصحیحاتی که انجام می‌شود برنامه جدید دولت در این خصوص اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: چنانچه نواقص پروژه مسکن مهر مرتفع شده و تمامی طرح‌ها به سرانجام برسد مشکل مسکن در کشور تا حد زیادی حل می‌شود.

