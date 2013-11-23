مشکلات پنج واحد تولیدی مشکل دار در کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی که پیش از ظهر شنبه با حضور استاندار استان، برخی از مدیران دستگاههای مرتبط، نمایندگان و فعالین بخش خصوصی برگزار شد، مشکلات واحدهای تولیدی مزرعه قارچ سپید دهدشت، واحد تولیدی آب معدنی دنایس، طرح معدنی دلی‌بجک، واحد تولیدی قارچ دکمه‌ای و شرکت تعاونی آرتین یاسوج بررسی و تدابیری برای حل آن اتخاذ شد.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد در این نشست بر استفاده از تولیدات داخل استان تاکید کرد و گفت: دستگاههای استانی باید از محصولات تولیدی استان استفاده کنند مگر آنکه آن محصول در استان نباشد.

سید موسی خادمی افزود: با خرید محصولات استانی، بخشی از مشکلات اعتباری تولیدکنندگان استانی برطرف می شود.

خادمی تاکید کرد: لازم است دستگاههای اجرایی از ظرفیت صندوق ملی توسعه در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان و راه اندازی تولیدی های جدید استفاده کنند.

وی همچنین به اولویت های کاری شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: این شورا برای رفع مشکلات واحدهایی است منابع خود را صرف راه اندازی واحدهای تولیدی کرده و در میانه کار با مشکل مواجه شده اند.

خادمی تاکید کرد: باید صف تولیدکنندگان واقعی از کسانی که فقط منابع بانکی را گرفته اند و در مصارف دیگر هزینه کرده اند جدا شود.

در ادامه این نشست برخی از سرمایه گذاران و مدیران واحدهای تولیدی مشکل دار به بیان پاره ای از مشکلات واحدهای تولیدی خود پرداختند.