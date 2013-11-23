ارائه خدمات بهداشتی به زنان باردار در حوادث غیر مترقبه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید رضا رئیس کرمی گفت: زنان جزیی از گروههای آسیب پذیر در حوادث به شمار می روند که به دلیل ویژگیهای جسمی خاص خود باید از کمکهای ویژه در حوادث و سوانح برخوردار شوند.

وی گفت: گروههای یاد شده باید کمکها را به صورتی به زنان باردار گرفتار در حوادث ارایه دهند که تبعات ناشی از استرس حوادث غیر مترقبه در این افراد کاهش یابد.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، ایمن سازی، بهداشت باروری و درمان سرپایی زنان باردار در حوادث و شرایط اضطراری را از اهداف راه اندازی این گروهها بیان کرد.

رئیس کرمی درباره علت تشکیل گروه های بهداشت باروری در حوادث غیر مترقبه نیز گفت: ایده تشکیل گروههای بهداشت باروری پس از اتفاقات زلزله بم شکل گرفت که بخشی از مصائب متعدد آن گریبانگیر زنان به ویژه مادران باردار شده بود.

معاون بهداشت جمعیت هلال احمر همچنین درباره اعضای تشکیل دهنده گروههای بهداشت باروری جمعیت هلال احمر در حوادث غیر مترقبه، یادآور شد: هر گروه بهداشت باروری دارای چهار عضو زن است که دو نفر به عنوان ماما و دو تن دیگر به عنوان امدادگر فعالیت می کنند.

وی مراقبت از زنان و دختران جوان، مادران باردار، زایمان بهداشتی و ارایه خدمات تخصصی زایمان، مراقبت پس از زایمان، مراقبت از نوزادان و تنظیم خانواده و پیشگیری را از جمله وظایف گروههای بهداشت باروری در حوادث بیان کرد.

رئیس کرمی افزود: هم اکنون ۳۱ تیم تجهیز و سازماندهی شده بهداشت باروری در کشور در اختیار جمعیتهای هلال احمر در سراسر کشور هستند که این گروهها با برگزاری تمرینهای آمادگی و عملیاتی در شرایط عادی نیز در مناطق کمتر برخوردار به ارایه خدمات بهداشت باروری به ساکنین می پردازند.