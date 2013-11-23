بهره مندی شش روستا از آبشیرینکن کشار/مصرف نسوز در شركت فولاد هرمزگان تك رقمي شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور بیان داشت: آبشرب روستاهای کشار بالا ، کشار دوستانی ، کشار زیر ، کشار چمردان ، چاه گود ، لیمویی و انگوران در انتهای خط چهل روستا از این آبشیرینکن تامین شده و مشکل کمبود آبشرب ساکنان این روستاها مرتفع شد.

مهندس حمزه پور افزود: آبشیرینکن کشار با ظرفیت تولید سه هزار و 500 مترمکعب آب در شبانه روز با سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی رودخانه کل احداث شده که بیش از 40 میلیارد ریال تاکنون سرمایه گذاری کرده است. وی ادامه داد : با بهره برداری از این آبشیرینکن 1339 خانوار با جمعیتی بالغ بر پنج هزار و 500 نفر تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار گرفتند.

حمزه پور با تاکید بر صرفه جوئی در مصرف آبشرب خاطرنشان کرد: تولید آب از طریق آبشیرینکن با هزینه بسیار گزافی انجام می شود که ضروری است روستائیان از استفاده آبشرب جهت شستشو و آبیاری درختان اکیداً خودداری کنند.

وی افزود: باتوجه به کمبود منابع آبی به ویژه در غرب هرمزگان صرفه جویی می تواند مشکلات کمبود آب را جبران کرده و مشکلات تامین آبشرب را به حداقل برساند.

مصرف نسوز در شركت فولاد هرمزگان تك رقمي شد

مصرف نسوز در فولاد هرمزگان به عدد یک رقمی 99/8 کیلوگرم به ازای تولید هر تن فولاد مذاب رسید.

رئیس واحد نسوز شرکت فولاد هرمزگان ضمن اعلام این خبر گفت: در شرایطی که در شهریور ماه سال گذشته شاهد مصرف نسوز به میزان 27کیلوگرم بودیم، در مهر ماه سال جاری این رقم به عدد 99.8 کیلوگرم رسیده است.

محمد ملابیک افزود: مصارف نسوز شركت فولاد هرمزگان در مهر ماه 92 نسبت به شهریور سال گذشته کاهشی معادل 7.66 درصدي را نشان می‌دهد.

وي توفیق دستیابی به این رکورد را حاصل مجموعه اقدامات اساسی انجام شده در بخش‌ها مختلف تولید دانست و همدلي و تعهد و تخصص را مهمترين عامل اين موفقيت اعلام کرد.

وي با اشاره به عوامل فني دستيابي به اين ركورد نيز گفت: ایجاد، اصلاح و بهینه‌سازی روش‌های کاری و دستورالعمل‌های نصب مواد نسوز، انجام تغییرات لازم در کیفیت‌های نسوز و کاربرد مواد بهینه، اصلاح و بهینه‌سازی روش‌های بهره‌برداری از تجهیزات و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه، بازدید و بازرسی وضعیت ساختار نسوز به صورت مستمر در جریان تولیدرا عوامل دستيابي به اين مهم ذكر كرد.

در ادامه سید حسن فقری کارشناس واحد نسوز فولاد هرمزگان اظهار داشت: با توجه به بهره‌برداری در این واحد، سرعت دستیابی به رکورد فوق در واحدهای فولادسازی کم نظیر بوده و از این منظر نیز برگ زرین دیگری بر افتخارات صنعت فولاد ثبت شد.

وی بيان داشت: دستیابی به رکورد یک رقمی در واحد نسوز ناشی ازکاهش توقفات و افزایش زمانهای مستقیم کاری در کوره ها و سرباره سازی مناسب در طی فرایند فولاد سازی، افزایش زمان ذوب گیری در سکوئنس های ریخته گری و پایش مداوم مراحل تولید تحت نظارت دفتر فنی و همچنین حمایت های مدیریت عامل، معاونت بهره برداری و همدلی و همکاری همه‌ی کارکنان وا حدهای تولیدی، تعمیراتی و واحد نسوز دانست.

شرکت فولاد هرمزگان پیشرفته ترین کارخانه فولادی کشور دارای ظرفیت 5.1 میلیون تن تختال در سال، دی ماه سال90 به حضور رییس جمهور به بهره برداری رسید.



روحانی اهل‌سنت بندرچارک شهادت رابط فرهنگی ایران در لبنان را تسلیت گفت

احمد حمدالله جاشویی روحانی اهل‌سنت بندرچارک طی انتشار نامه‌ای شهادت رابط فرهنگی ایران در کشور لبنان را تسلیت گفت.

متن این نامه به شرح ذیل است:

انالله و اناالیه راجعون

بدینوسیله ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری رابط فرهنگی ایران در کشور لبنان و شهادت و مجروح شدن چندین نفر از محافظین و مردم لبنان، حمله تروریستی گروههای تکفیری به سفارت کشورمان در لبنان را محکوم مینماییم.

روشن است این اقدامات نشانه عمق دشمنی این گروهک‌ها با مردم ایران و تشیع بوده و این عمل وحشیانه با هدف اول تضعیف و کوچک‌نمایی مساعی کشورمان در مدیریت بحران سوریه و کل خاورمیانه؛ و هدف دوم خدمت به منافع صهیونیسم و انحراف انظار عمومی جهان به سمت این موضوع و ایجاد اختلال در مذاکرات هسته‌ای ایران و هدف سوم بر‌هم زدن وحدت بین مسلمین انجام گرفته است.

قال‌الله تعالی:

«وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون»

احمد حمدالله جاشویی

خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرچارک

سفر پاییزی پرندگان سردسیر از مناطق سردسیر داخل وخارج از کشور به جزیره کیش

با سرد شدن هوا در مناطق سیبری، روسیه، كشورهای اروپایی و حاشیه دریای خزر، هزاران قطعه پرنده از مناطق مختلف جهان وارد كیش شدند.

از نیمه دوم ماه آبان در فصل پاییزجزیره کیش پذیرای انواع گونه های پرندگان مهاجر از مناطق سردسیر داخل وخارج از کشور می باشد که برای یافتن زیستگاهی مناسب با هوایی معتدل طی مسافت های طولانی خود را به جزیره كیش می رسانند.

گونه های مختلفی از این پرندگان مانند گاوچرانك از تالاب انزلی در شمال كشورمان هستند که با پرواز طولانی خود را به جزایر کیش ، فارورکوچک وبزرگ وهندوربی می رسانند. كه این روند مهاجرت تا پایان اردبیهشت ماه سال بعد در بهارمهمان جزیره کیش هستند وپس از آن به سوی مناطق سردسیر درشمال کشورو کشورهای آسیای میانه به ویژه کشور روسیه برمی گردند.

بیشتراین پرندگان مهاجر مهمان کیش از خانواده كاكایی هستند که شامل كاكایی صورتی، سرسیاه، كاكایی خزری، سیبری، آب چلیك، حواصیل و كشیم گردن سیاه، انواع باكلان، اگرت، فلامینگو، مینا، گیلانشاه، صدف خوار و باقرقره شكم سفید هستند که هر سال در فصل پاییز وزمستان جزایر ایرانی را در خلیج فارس برای زیستگاه خود انتخاب می کنند.

این پرندگان تا اواسط فصل بهار در این جزیره زیست می كنند.

هر ساله مهاجرت اینگونه پرندگان زیبا جلوه زیبایی به جزیره كیش می بخشد و سوژه های بسیار شگفت انگیزی برای عکاسان حرفه ای وآماتور داخل وخارج از کشور می باشند.

جزیره کیش با دارا بودن هوایی فرح بخش ومعتدل در فصل های پاییز،زمستان وبهار در خلیج همیشه فارس هر سال میزبان انواع پرندگان از نقاط سردسیر داخل وخارج از کشور است.