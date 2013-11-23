لزوم تسریع در تکمیل مدرسه خواهران و احداث مصلی نماز جمعه کاکی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین مصلح صبح شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و دوران سخت پیام رسانی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هفته بسیج بعنوان یادگار ارزشمند امام و انقلاب را تبریک گفت.

وی افزود: امیدواریم سفر استاندار بوشهر به شهرستان دشتی و این جلسه مایه خیر و برکت برای مردم شهرستان عالم پرور، متدین و نجیب دشتی باشد.

امام جمعه خورموج در ادامه با بیان احادیث و روایاتی از ائمه معصومین، افزود: امروز میراث دار مجاهدین تاریخ اسلام به‌ویژه نهضت کم نظیر و جاودانه عاشورا در سال 61 هجری هستیم.

وی ادامه داد: تا زمانی که بسیج مستضعفین که با دور اندیشی امام راحل (ره) تشکیل شده در صحنه حضور دارد دشمنان داخلی و خارجی توان چیره شدن بر این ملت را ندارند.

مصلح تصریح کرد: ائمه هدی (ع) منجمله مولای متقیان حضرت علی (ع) وامام حسین (ع) برای حکومت حتی به اندازه آب بینی گوسفند ارزش قائل نبوده‌اند مگر اینکه احقاق حقوق مستضعفین، اجرای احکام و احیای ارزش‌های الهی در گرو آن باشد.

وی از تدابیر ارزنده استاندار بوشهر در جریان رسیدگی به زلزله زدگان شنبه همچنین تلاش‌های ایشان در دهکده قرآنی چارک تشکر و قدردانی کرد.

مصلح با اشاره به اینکه در شهر عالم پرور خورموج دو مدرسه علمیه برداران وخواهران در دست ساخت است خواستار تسریع در تکمیل مدرسه خواهران و احداث مصلی نماز جمعه کاکی شد.