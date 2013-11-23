شهرستان بهار رتبه اول استان همدان را در نظم و امنیت دسته جات عزاداری کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعي ظهر شنبه در نشست پرسنل انتظامی شهرستان بهار با اشاره به اينكه نیروی انتظامی علاوه بر ایجاد امنیت و آرامش در جامعه به عنوان یک نیروی مردمی امین همه مردم است، اظهار داشت: شهداء با ایثار خون خود امنیت پایدار را به كشور ما هديه كردند.

زارعي با بيان اين مطلب كه مأموران انتظامی براي دفاع از کیان کشور با تلاش شبانه روزی خود در راستای تامین امنیت آرامش همواره خدمات ارزنده ای انجام داده اند، عنوان داشت: امنیت بهترین نعمتی است که خداوند به ما اعطا کرده است چرا كه نشاط و بالندگی، توسعه و پیشرفت، حرکت و همبستگی جامعه در سایه امنیت عمومی به وجود خواهد آمد.

امام جمعه شهر بهار نيز در اين نشست با اشاره به اينكه حادثه عاشورا، حادثه بزرگی بود که روشن‌ترین راه را برای نسل هاي بعد خود به ارمغان گذاشت، اظهار داشت: از قیام امام حسین (ع) كه به دلیل خدایی بودن حرکت و اخلاص در عمل تا ابد ماندگار ماند بايد درس گرفت و همه اعمال خود را در اين مسير قرار داد.

نيروهاي انتظامي در خط مقدم جنگ نرم هستند

حجت الاسلام حبيب الله حاتم نیا اظهار داشت: نیروهای انتظامی به عنوان سربازان اسلام در خط مقدم جبهه‌های جنگ نرم حضوری فعالانه دارند و این افتخار بزرگی است.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی اقتدار و عظمت خود را مرهون زحمات مأموران نیروی انتظامی است، اذعان داشت: اگر این اقتدار و عظمت نباشد، از امنیت اجتماعی هم خبري نخواهد.

حاتم نيا با اشاره به مردم‌داری، قانون‌مند و به روز بودن نیروهای انتظامی شهرستان بهار، گفت: نیروی انتظامی موجب قوت و اقتدار کشور است و برای ریشه‌کنی جرم، فساد و بی‌عدالتی در جامعه تلاش می‌کند لذا تلاش هاي شبانه روزي نيروهاي انتظامي شهرستان در راستاي برقراري امنيت نيزگوياي همين واقعيت است.