کارگروه پیشبرد برنامه های نظام سلامت در کشور تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری، ارائه رایگان خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آنها و سایر برنامه های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می شود.
با تصویب دولت، کارگروهی به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاه های اجرایی در خصوص برنامه های نظام سلامت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از اعضای کابینه دولت تشکیل می شود.
همچنین تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می شود.
این مصوبه در تاریخ 29/8/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
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