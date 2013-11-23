97 درصد کالاهای متروکه اعاده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی گفت: طی هفت ماه سال جاری بیش از 18.000 میلیارد ریال کالاهای متروکه به گمرکات اعاده گردیده است که این میزان 97 درصد کالاهای متروکه ای را شامل می شود که جهت تعیین تکلیف به این سازمان ارسال گردیده بود.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: نزدیک به 80 درصد از این میزان کالای اعاده شده ماشین آلات و خطوط صنعتی مربوط به تولید بوده است که در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بنابر ضرورت رویکرد حاکمیتی سازمان به گمرک اعاده گردیده تا پس از سیر مراحل قانونی توسط صاحبان کالا ترخیص گردند.

وی خاطرنشان کرد: الباقی کالاهای اعاده شده نیز عموما مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است که بیشترین آنها به ترتیب مربوط به استانهای خوزستان، تهران، هرمزگان و یزد بوده است.