  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

97 درصد کالاهای متروکه اعاده شد

97 درصد کالاهای متروکه اعاده شد

مدیرعامل سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی از اعاده 97 درصدی کالاهای متروکه به گمرکات کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی گفت: طی هفت ماه سال جاری بیش از 18.000 میلیارد ریال کالاهای متروکه به گمرکات اعاده گردیده است که این میزان 97 درصد کالاهای متروکه ای را شامل می شود که جهت تعیین تکلیف به این سازمان ارسال گردیده بود.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: نزدیک به 80 درصد از این میزان کالای اعاده شده ماشین آلات و خطوط صنعتی مربوط به تولید بوده است که در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بنابر ضرورت رویکرد حاکمیتی سازمان به گمرک اعاده گردیده تا پس از سیر مراحل قانونی توسط صاحبان کالا ترخیص گردند.

وی خاطرنشان کرد: الباقی کالاهای اعاده شده نیز عموما مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است که بیشترین آنها به ترتیب مربوط به استانهای خوزستان، تهران، هرمزگان و یزد بوده است.

کد خبر 2180791

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها