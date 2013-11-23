پژوهشسرای پیامبر اعظم(ص) گناباد نشان شایستگی در سطح استان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خاكستاني ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پژوهشسرای دانش آموزی پیامبر اعظم(ص) در گروه یک نواحی مشهد، تبادکان، کاشمر، گناباد، تربت حیدریه، خواف، سبزوار و نیشابور موفق شد رتبه خیلی خوب استان خراسان رضوی را ازآن خود کند که این نشان لیاقت و شایستگی پژوهشگران و محققین فرهنگی و دانش آموزاست.

مدیرآموزش و پرورش ضمن تشكر از مدیریت وکارکنان پژوهشسرای پیامبراعظم(ص) این موفقیت وافتخار بزرگ را مرهون تلاش خالصانه فرهنگیان ودانش آموزان محقق و پژوهشگر دانست.

خاكستاني در ادامه از اهداي زميني توسط يك خير به آموزش و پرورش گناباد خبر داد و افزود: اسداله قهرمانی يكي از خيرين شهرستان، زميني به وسعت 4 هزار مترمریع را به آموزش و پرورش اهدا كرد.