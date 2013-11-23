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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۶

خاکستانی:

پژوهشسرای پیامبر اعظم(ص) گناباد نشان شایستگی در سطح استان را کسب کرد

گناباد - خبرگزاري مهر: مدير آموزش و پرورش گناباد گفت: پژوهشسرای دانش‌آموزی پیامبر اعظم(ص) گناباد درسطح استان خراسان رضوی درگروه یک موفق به کسب رتبه خیلی خوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خاكستاني ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پژوهشسرای دانش آموزی پیامبر اعظم(ص) در گروه یک نواحی مشهد، تبادکان، کاشمر، گناباد، تربت حیدریه، خواف، سبزوار و نیشابور موفق شد رتبه خیلی خوب استان خراسان رضوی را ازآن خود کند که این نشان لیاقت و شایستگی پژوهشگران و محققین فرهنگی و دانش آموزاست.

مدیرآموزش و پرورش ضمن تشكر از مدیریت وکارکنان پژوهشسرای پیامبراعظم(ص) این موفقیت وافتخار بزرگ را مرهون تلاش خالصانه فرهنگیان ودانش آموزان محقق و پژوهشگر دانست.

خاكستاني در ادامه از اهداي زميني توسط يك خير به آموزش و پرورش گناباد خبر داد و افزود: اسداله قهرمانی يكي از خيرين شهرستان، زميني به وسعت 4 هزار مترمریع را به آموزش و پرورش اهدا كرد.

کد مطلب 2180810

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