سهم 3 درصدی صنعتی سازی در کشور/ نبود برنامه جامع در صنعت ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هوایی در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان با تاکید بر اینکه مهمترین چالش پیشرو در صنعتیسازی تفاوت صنعتیسازی و فناوریهای نوین است که هنوز تفاوت این دو در کشور ما مشخص نیست، گفت: صنعتیسازی در ساختمان امری مهم است، اما باید نوع استفاده از فناوریهای نوین در صنعتیسازی مشخص شود.
وی تصریح کرد: استفاده از امکاناتی مانند پکیج برای ساختمانسازی مفید باشد، اما ابتدا باید ساختمان ایمن و سالم ساخته شود همچنین از دیگر موارد کاربرد فناوریهای نوین در صنعتیسازی مقاومت، دوام و کاهش مصرف انرژی است.
مدیر کل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه باید سیستمهای صنعتیسازی در ساختوساز تعریف شود تا بتوان به خوبی اجرا شود، اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما صنعتیسازی حتی در برنامه چهارم توسعه نیز مورد توجه زیادی قرار نگرفت و قرار بود در برنامه چهارم توسعه صنعتیسازی از 2 درصد به 20 درصد افزایش یابد که متاسفانه این امر محقق نشد.
هوایی خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر صرف نظر از پروژههای مسکن مهر تنها 2 یا 3 درصد رشد در صنعتیسازی دیده میشود. وی افزود: باید تفکر صنعتیسازی با فرهنگ عمومی ساختوساز کشور هماهنگ شود و پس از اینکه مردم از ساخت واحدهای مسکونی سالم و با عمر مفید مطمئن شدند، خواستار خرید واحدهای مسکونی صنعتیساز خواهند شد.
وی تصریح کرد: روشهای مختلفی از صنعتیسازی در دنیا موجود است که هر یک معایب و مزایای خود را دارد، اما با توجه به اقلیم کشور ما میتواند دهها روش صنعتیسازی با توجه به فرهنگ عمومی ساختوساز وارد کشور شود.
در ادامه مراسم مهدی موذن با بیان اینکه باید بخشی از تکنولوژی وارد شده در صنعت ساختمان استفاده شود، گفت: با توجه به ویژگیهای سرزمین از جمله اقلیم، آب و هوا و اقتصاد کشور و همچنین فرهنگ مردم میتوان صنعتیسازی را به خوبی اجرایی کرد.
وی با اشاره به اشکالات عدم گسترش صنعتیسازی در کشور، بیان کرد: نبود برنامه جامع و کامل و همچنین وجود مراکز متعدد تصمیمگیرنده عمده اشکالات عدم توسعه صنعتی سازی است ضمن آنکه امروز بخشی از نیروی انسانی که موثرترین امر در ساختمانسازی است، جایگاه مشخصی ندارد.
رئیس سازمان نظام کاردانی استان تهران تصریح کرد: باید در صنعت ساختمان زنجیره ساختوساز به جای نگاه تکمحور داشته باشیم.
