مهمترین وظیفه بسیج بصیرت افزایی در جامعه است/ راه اندازی اندیشکده طاها در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز پیش از ظهر شنبه با حضور عباس صالحی نژاد مسئول بسیج دانشجویی استان و جمعی از اصحاب رسانه در ساختمان شهیدان بیگی بسیج دانشجویی برگزار شد.

در این نشست خبری که به مناسبت هفته بسیج برگزار شده بود صالحی نژاد به ویژگی های بسیجیان اشاره کرد و گفت: دشمن شناسی، بصیرت، ولایت مداری، استکبار ستیزی، روحیه جهادی، و ... از بهرین ویژگی های بسیجیان است که خوشبختانه روز به روز تقویت می شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه تفکر بسیجی امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ریشه دوانیده است و این روحیه موجب شده تا کشورهای اسلامی شاهد تغییرات مثبتی در درون خود باشند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز با بیان اینکه بسیجیان امروز باید تفکر و اندیشه های شهدای بسیجی را در هشت سال دفاع مقدس سرلوحه زندگی خود قرار دهند، اظهار داشت: ولایت مداری، تقوا و غیرت برای دفاع از کیان ایران اسلامی توسط بسیجیان موجب شد تا هشت سال جنگ با قدرت های جهان داشته باشیم اما حتی یک وجب از خاک اسلامی را به دشمن نسپاریم.

صالحی نژاد در ادامه از افتتاح اندیشکده طاها در استان البرز برای امروز خبر داد و اعلام کرد: ارتقا تولید علم و نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی اسلامی در بین خانواده ها و به خصوص جوانان از مهمترین اداف اراه اندازی این اندیشکده است و دانشجویان می توانند در حضور اساتید صاحب نام در این محل با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند.

وی همچنین در این نشست به جایگاه و تاثیر گذاری دانشجویان در جامعه اشاره کرد و گفت: بسیج دانشجویی نیازمند ارزش گذاری بیشتری در زمینه های مختلف است که امید می رود این مطالبات هرچه زودتر توسط مسئولان استانی تامین شود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز تصریح کرد: بسیج دانشجویی در هفته بسیج برنامه های متعددی را تدارک دیده است که از جمله آنها می توان به اعزام دانشجویان به مناطق عملیاتی، دیدار با خانواده شهدای دانشجوی استان، برگزار همایش اقتصاد مقاومتی و استکبار جهانی، برگزری مسابقات فرهنگی هنری، برپای نمایشگاه عفاف و حجاب، برگزاری مسابقات شهر و داستان با موضوعات مرتبط با این هفته، برپایی نمایشگاه های کتاب، برگزاری یادواره شهدا و ... اشاره کرد.

صالحی نژاد در ادامه با اشاره به مذاکرات ژنو، گفت: بنا به گفته مقام معظم رهبری امریکا هرگز قابل اعتماد نیست و بسیج نیز در این برهه حساس باید مهمترین وظیفه خود یعنی بصیرت افزایی و آگاهی بخشی را در بین جوانان ایجاد کند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه ملت ایران به خصوص قشر جوان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در برابر دشمن هوشیارانه عمل کرده اند و نگذاشته اند دشمن به اهداف شوم خود برسد و امروز نیز این اتفاق خواهد افتاد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز از اجرای طرح ولایت در دانشگاه های استان خبر داد و گفت: این طرح علاوه بر افزایش روحیه کار گروهی در بین دانشجویان و ایجاد فضایی صمیمی و دوستانه آموزش هایی نیز در زمینه های مختلف از جمله بصیرتی، معرفتی، مهارتی و ... به شرکت کنندگان داده می شود.