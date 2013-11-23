230 هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند/ تامین کمک هزینه جهیزیه 15 هزار نوعروس

به گزارش خبرنگار مهر‌،‌ رضا نوروزی جعفری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه با بیان اینکه در حال حاضر 230 هزار نفر یتیم در سطح کشور تحت حمایت ستاد اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند،‌ افزود: برای این تعداد خدمات ویژه ای به ویژه در حوزه های تحصیلی و ازدواج با همکاری حامیان برای آنها انجام می شود.

وی با بیان اینکه تا کنون با توجه به برنامه ریزی انجام شده و طرح جدید اجرایی، 8 هزار یتیم در سراسر کشور بیمه عمر شده اند،‌ اعلام کرد:‌ این تعداد یتیم در راستای طرح بیمه و سرمایه گذاری ایتام سراسر کشور از خدمات بیمه عمر برخوردار شده اند تا این قشر از نیازمندان آسودگی خاطر بیشتری داشته باشند.

مدیرکل امور حمایتهای اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه سال گذشته حامیان نیکوکار در سراسر کشور در کنار حمایتهای عاطفی و معنوی، 2هزار میلیارد ریال برای ایتام کمک مالی کرده اند، گفت: طرح محسنین نیز یکی دیگر از طرحهای جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) در کشور بوده که به صورت عمومی برای فرزندان مددجویان تحت حمایت تدوین شده است.

نوروزی جعفری با اعلام اینکه با اجرای طرح محسنین حامیان فرزندان خانواده های نیازمند ثبت نام کرده و کمک های مالی به آنها انجام می شود، ادامه داد:‌ این طرح در مدت کوتاهی که در برخی استانها به اجرا گذاشته شده بسیار موفق بوده و در حال بسترسازی هستیم تا در کل کشور پیاده شود.

وی از پرداخت کمک هزینه تامین جهیزیه به 15 هزار نوعروس در سطح کشور طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: خیرین می توانند در کلیه عرصه های حمایتی برای رفع مشکلات محرومان در ابعاد معنوی، علمی و تحصیلی، کمیته امداد را یاری دهند.