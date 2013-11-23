غنی سازی در ایران متوقف نخواهد شد/تیم ایران در برابر زیاده خواهی مقاومت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف در گفتگو با بخش خبر نیم روزی با تسلیت شهادت جمعی از عزاداران امام حسین (ع) در پاکستان ابراز امیدواری کرد که مردم منطقه با کمک هم جلوی فرقه گرایی و افراطی گری و اقدامات تکفیری را بگیرند و گفت: این اقدام به نفع همه کشورهای منطقه است.

وی در باره مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو نیز تصریح کرد: مذاکرات در مراحل اولیه راحت تر پیش می رفت چون موضوعات مورد توافق طرفین بود اما الان به مراحلی رسیده که دیدگاههای مختلفی بین طرفین وجود دارد و مقداری سخت است.

وی با اشاره به اینکه به مراحل نگارش مفاهیم رسیده ایم گفت: ما بر حقوق مردم ایران تاکید داریم و آمادگی نداریم اقدامی که به حقوق مردم لطمه بزند را انجام دهیم و به همین دلیل باید با دقت پیش رفت چون کلمات و عبارات معنای خاص خود را دارند در هر صورت تلاش می کنیم بهترین نتیجه برای مردم حاصل شود.

وزیرامورخارجه کشورمان اضافه کرد: هیات مذاکره کننده ایران در مقابل هر اقدامی که بخواهد به حقوق مردم ایران خدشه وارد کند مقاومت خواهد کرد و امیدواریم بقیه نیز متوجه شده باشند که باید با نمایندگان ملت ایران فقط از طریق احترام متقابل و از موضع برابر صحبت کنند و روش های دیگری که احتمالا در جاههای دیگر به کار برده است و به نتیجه رسیده اند در برابر ملت ایران به نتیجه نخواهد رسید.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص مسئله حق غنی سازی ایران و آب سنگین اراک نیز گفت: در مذاکرات هیچ توافقی تا زمانی که روی همه موارد توافق صورت گیرد نشده است در هر صورتی مذاکره باید در اتاق مذاکره انجام شود نه در امواج تلویزیونی به همین دلیل اجازه می خواهد که به همین روشی که تاکنون به آن عمل کرده اید اقدام کنیم اما اطمینان می دهد در هیچ نتیجه ای غنی سازی در ایران متوقف نخواهد شد و در هر توافقی غنی سازی به عنوان جزئی از توافق وجود دارد.

ظریف در پاسخ به این سئوال که آیا حضور وزرای خارجه 1+5 به معنای نزدیک شدن به توافق است گفت: هنوز زود است که نتیجه گیری کنیم دو هفته قبل نیز در ژنو وزرای خارجه آمدند اما به دلایل مختلف توافق حاصل نشد اما اینکه وزرای خارجه به ژنو آمده است می تواند نشانگر جدی بودن مذاکرات باشد و امیدواریم این حضور نشانگر اراده و عزم سیاسی برای توافق باشد و نشانگر حسن نیتی باشد که جمهوری اسلامی ایران از 1+5 برا ی رسیدن به تفاهم انتظار دارد باشد.