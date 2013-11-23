سبک زندگی امام حسین (ع) در زندگی نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده ظهر شنبه در شورای اداری اوقاف افزود: هفته بسیج هم برای تقویت روحیه بسیج در جامعه است تا بالندگی و اقتدار نظام به نمایش گذاشته شود.

علیزاده تصریح کرد: تقوا و خداترسی سبب می‌شود که خداوند برکات خود را بر جامعه و نظام ما نازل کند.

وی با بیان اینکه حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در احیای فرهنگ عاشورا فعالیت بی‌نظیر انجام دادند، خاطرنشان کرد: بسیجیان ایران اسلامی مانند حضرت زینب در گسترش آرمان‌های امام راحل تلاش کنند.

مدیرکل اوقاف مازندران با اشاره به خدمات ارزنده بسیج در دفاع مقدس و دوران مختلف انقلاب اسلامی، گفت: مقام معظم رهبری در کنگره عظیم بسیج خط مشی اجرایی کشور را تعیین و شعار مرگ بر امریکا را ادامه شعار هیات منه‌الذله ذکر کردند.

حجت الاسلام علیزاده تاکید کرد: تفکر بسیجی ضامن بقای نظام و استقلال کشور است و امروز مهم‌ترین وظیفه بسیج ادامه مقابله با استکبار جهانی و در راس آن آمریکاست که غافل شدن از این دشمن گناه نابخشودنی است

حجت الاسلام ابراهیم حیدری معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه مازندران نیز با گرامیداشت هفته بسیج با بیان اینکه بسیج مایه عزت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی است، گفت: فرهنگ بسیجی نشأت گرفته از فرهنگ عاشورایی و فرهنگ ایثار، شهادت ، رشادت و استقلال‌طلبی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف مازندران با اشاره به اینکه تفکر بسیجی باید هر چه بیشتر در جامعه اسلامی توسعه و ترویج یابد، افزود: این هفته باید مروج فرهنگ بسیجی در جامعه باشد و انتظار می‌رود برنامه‌های این هفته باشکوه‌تر از هرسال و با حضور پررنگ تمام مسئولان برگزار شود.

حیدری بیان کرد: از بدو انقلاب و پیش از آن امام راحل (ره) زحمات زیادی را برای استواری این نظام الهی و معنوی در کشور کشیده و اکنون ما نیز با تبعیت از ولایت فقیه و گوش به فرمان بودن به فرامین مقام معظم رهبری در دفاع از دستاورد‌های شهدا باید کوشا باشیم.

وی با بیان اینکه تفکر بسیجی خوشبختانه در جامعه اسلامی ما به خوبی نهادینه شده است، یادآور شد: برنامه‌های بسیج باید باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.