افزایش 60 درصدی قیمت مخدرهای صنعتی/ 65 درصد قاچاقچیان سابقه دارند

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری بر اساس آمارها روزانه 590 قاچاقچی خرد و کلان شناسایی و دستگیر شدند ضمن اینکه در این مدت 1630 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد. این در حالی است که برخی از کارشناسان زمان دسترسی به مواد مخدر را 5 دقیقه اعلام می کنند در صورتی که ممکن است در یک مورد چنین زمانی صحت داشته باشد اما به طور میانگین زمان دسترسی به مواد مخدر در تهران بیش از یک ساعت است.

این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه بیش از 70 درصد مواد صنعتی موجود تقلبی است، افزود: این مواد تقلبی بیماریهای جدی در دستگاه تنفسی، قلب، مغز و اعصاب ایجاد می کند. مشخص ترین علامت تقلبی بودن مواد مخدر صنعتی نیز زخمهای عمیق پوستی و خارشهای پس از مصرف است.

به گفته ابهری، اطلاع رسانی به خانواده ها، همکاری با دستگاههای مبارزه با مواد مخدر در جهت معرفی تولیدکننگان و فروشندگان و تصویب قوانین تشدید مجازت فروشندگان و خرده فروشان می تواند باعث کاهش مواد مخدر شود.

وی با بیان اینکه 65 درصد قاچاقچیان سابقه دستگیری دارند، تاکید کرد: زندان برای این افراد عامل بازدارنده به حساب نمی آید و آنها زندانها را نیز آلوده می کنند و فروش مواد مخدر را در آنجا ادامه می دهند. خوشبختانه امروز قیمت مواد مخدر داخل زندان 7 برابر شده و دسترسی به آن دشوار است.

این آسیب شناس اجتماعی از دستگاههای مسئول خواست کنترل دقیق تر و بیشتری را روی افرادی که قصد انتقال مواد مخدر به خارج را دارند داشته باشند چرا که مجازاتهای سنگینی در کشورهایی مانند مالزی و اندونزی برای قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه این کار باعث اهانت به ایرانیان در خارج کشور می شود.

وی در پایان از افرایش 60 درصدی قیمت مواد مخدر صنعتی خبر داد و گفت: از چندی قبل با بالا رفتن زمان دسترسی به مواد مخدر و اقدامات خوب پلیس قیمت مواد مخدر صنعتی از جمله کراک نیز 60 درصد افزایش یافته است.