زندگي بيماران كليوي با افزايش قيمت داروها سخت مي گذرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طهماسبی ظهر شنبه در بازدید از بخش همودیالیز بیمارستان ولیعصر(عج) زنجان كه به مناسبت هفته حمايت از بيماران كليوي و با حضور مسئولان و جمعي از خيّرين صورت گرفت، افزود: بیماری کلیوی یکی از آسیب‎های اجتماعی است که بیماران این بخش نیاز به حمایت‏های مختلف در حوزه‎های درمان و حتی اجتماعی دارند.

وي تصریح کرد: دیالیز آن طور که باید در جامعه شناخته شده نیست و این درحالی است که وقتی فردی وارد این چرخه شد تا آخر عمر و هفته‎ای سه بار باید دیالیز شود که تقریباً 30 درصد موفق به پیوند کلیه می‌شوند.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان با بیان اینکه عمده مشکل بیماران این بخش هزینه بالای دارو است، گفت: با توجه به روند صعودی ابتلا به بیماری کلیوی در سال‎های اخیر، توجه به اقدامات پیشگیری در این حوزه ضروری است تا افراد از معضلات و مشکلات بعدی این بیماری مصون باشند.

طهماسبی با بیان اینکه انجمن حمایت از بیماران کلیوی از سال 59 پایه‎گذاری شده است، تاکید کرد: مسایل و مشکلات اجتماعی و معیشتی بیماران کلیوی بسیار بیشتر از مسایل درمانی آن‎ها است، لذا وجود یک انجمن که با منسجم کردن کمک‎های مالی از میزان تبعات این مسایل کم کند، ضروری است.

وی تاکید کرد: این انجمن با ساماندهی کمک‎های مردمی و تامین آن بخش از فرانشیز بالای دارویی که در چارچوب کمک‎های دولتی نیست، می‎تواند کمک موثری به بیماران کلیوی باشد.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعداد تخت‎های دیالیز در سطح استان کافی است، گفت: در حال حاضر تعداد تخت‎ها و دستگاه‎های همودیالیز در سطح استان کافی است.

همچنين سرپرستار بخش دياليز بيمارستان وليعصر (عج) زنجان ادامه داد: روزانه 25 نفر براي دياليز در اينجا حضور دارند.

هادي امامي گفت: دياليز درمان نگهدارنده است تا بيمار كليوي بتواند پيوند كند.

وي تصريح كرد: بيماران دياليزي مابين 10 تا 80 سال سن دارند.

سرپرستار بخش دياليز بيمارستان وليعصر (عج) زنجان تاكيد كرد: ديابت و فشار خون از دلايل مهم ابتلا به بيماري هاي كليوي است.

مسئول كميته بانوان انجمن حمايت از بيماران كليوي زنجان افزود: مددكاران بايد از لحاظ روحي، بيماران كليوي را تقويت كنند.

صغري منتخبي ادامه داد: مردم بايد شكرگزار سلامتي خود باشند و با هر طريق ممكن در كمك رساني به بيماراني كه توان كار ندارند و از لحاظ مالي نيز با مشكل مواجه هستند، قدم بردارند.