به گزارش خبرگزاری مهر، تیم "پلوتون" وابسته به انجمن علمی هوافضا این واحد در کلاس حرفه‌ای با مأموریت "بازیابی آلفا" در این دوره از مسابقات مقام دوم را کسب کرد.

ماهواره کوچک تیم پلوتون در کلاس حرفه‌ای مأموریت بازیابی آلفا تا ارتفاع 500 متری اوج گرفته و به بررسی شرایط زیستی برای بازیابی محموله‌ای مجهول می‌پردازد. مأموریت این ماهواره بررسی شرایط زیستی از قبیل دما، اکسیژن ، رطوبت، دی اکسید کربن وارتفاع و بررسی موقعیت جغرافیایی و شتاب است که در سه محور انجام می‌گیرد. محموله بعد از ارتفاع 100 متری زمین از Can sat اصلی رها سازی می‌شود.

همچنین تیم "همیلتون پلاس (براق)" با حمایت بسیج دانشجویی واحد علوم و تحقیقات، در دسته "کلاسیک و در مأموریت بررسی اتسمفر" موفق به کسب رتبه دوم مسابقات can sat شدند.

ماهواره‌های کوچک "همیلتون پلاس (براق)" در دسته کلاسیک و در مأموریت بررسی اتسمفر، در ارتفاع 500 متری قرار می‌گیرد و تمام مشخصات اتمسفر و اطلاعاتی که مد نظر تیم مدیریت کننده است را رصد، ارزیابی و ارسال می‌کند. این ماهواره قادر به ارسال اطلاعات اقلیمی مانند رطوبت، اختلاف دما و مشخصات جغرافیایی که در بحث تصاویر ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS است.

سومین مسابقات بین المللی ماهواره های کوچک کوچک (کن ست) به همت پژوهشگاه فضایی ایران و در چهار سطح برگزار شد. در مرحله اول این مسابقات 35 تیم، مرحله دوم یا طراحی دقیق 32 تیم، مرحله سوم یا مرحله ارایه مسابقات دستاوردها 22 تیم و در مرحله پایانی یا فاز عملیاتی 17 تیم شرکت داشتند.