به گزارش خبرگزاری مهر، تقی سالک افزود: این آمار می تواند تضمینی بر پیشرفت استان باشد به شرط اینکه به نقش جنگل ها و مراتع اهمیت داده و فرهنگ سازی لازم در این خصوص صورت گیرد.



وی ادامه داد: باید توسعه پایدار را از سه بعد اقتصادی، زیست محیطی شامل حفظ اکوسیستم و نگهداری از منابع طبیعی در کنار بعد اجتماعی که شامل عدالت، تعادل قدرت و تحرک اجتماعی می شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم،



رئیس مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ادامه داد: این مقوله باید به نسل های بعد همان فرصت ها را که ما از آن برخورداریم، فراهم کند و توسعه نباید نسل آینده را در استفاده از منابع طبیعی محروم کند .



سالک با اعلام اینکه نباید با واگذاری های بی رویه تعادل طبیعت را برهم زنیم ادامه داد: توسعه بدون برنامه محقق نمی شود که این برنامه در سایه تشخیص، دانش و مهارت برآورده خواهد شد.

وی بهره گیری از نیروهای کارآمد و تخصیص اعتبار ویژه به این بخش را دو شرط مهم در توسعه پایدار منابع طبیعی می داند و نقش مردم را در مشارکت حفظ و نگهداری از این منابع مهم ارزیابی می کند.



رئیس مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان منابع طبیعی را حامیان توسعه پایدار معرفی می کند و افزود: توسعه جنگلها، تثبیت خاک را به همراه دارد که اصلی ترین عامل توسعه بخش کشاورزی اهمیت آن بیش از پیش دراقتصاد چشمگیر شده و بازنگری در روشهای استفاده از آن می تواند، آینده کشاورزی استان را برای نسل آتی ترسیم کند.