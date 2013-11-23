دو طرح دانش بنیان البرز در جشنواره ملی علم تا عمل برگزیده کشوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر هاشمی راد گفت: از مجموع طرح های شرکت داده شده در جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل از تمامی استانهای کشور، تاکنون 20 طرح به عنوان طرح های برگزیده کشوری انتخاب شده اند که سهم استان البرز دو طرح دانش بنیان است.

وی افزود: طرح «دستگاه نگهدارنده عضلات قلب جهت ترمیم و یا تعویض دریچه‌های قلب به ‌همراه نگهدارنده نخهای جراحی» متعلق به شرکت "ایمن گستر سیستم سعادت" و طرحِ «ایجاد دانش فنی و تولید کامپوزیت فروتیک به منظور جایگزین فولادهای بسیار مستحکم مقاوم به سایش» از شرکت "مهندسی و مدیریت راهبرد ساز همپا" دو طرح برگزیده کشوری استان البرز در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل هستند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز اعلام کرد: همچنین از هر استان، یک طرح نیز به عنوان طرح منتخب استانی انتخاب شده است که از استان البرز طرح «تولید بومی کیتهای ستونی استخراج RNA، DNA و آنزیم‌های پلیمرازی مورد استفاده در بیوتکنولوژی» متعلق به شرکت «توپاز ژن کاوش» به عنوان طرح منتخب استانی برگزیده شده است.

هاشمی راد با اشاره به اینکه در این جشنواره ملی 820 شرکت با هزار و 104 طرح حضور داشتند، اظهار داشت: با داوری طرحهای برگزیده، در نهایت 20 برگزیده کشوری و 29 طرح منتخب استانی تعیین شدند.

وی تصریح کرد: جشنواره ملی علم تا عمل 11 لغایت 14 آبان ماه در محل مصلای بزرگ امام خمینی برگزار شد و استان البرز در کنار سایر استانها با 80 طرح دانش بنیان در بخش‌های صنعت، کشاورزی، پزشکی، محیط زیست، فناوری اطلاعات، علوم پایه و خدمات حضور یافت.

هاشمی راد گفت: در این جشنواره طرح های منتخب استانی از حمایت یک میلیارد ریالی و طرحهای برگزیده کشوری، از حمایت سه میلیارد ریالی در قالب تسهیلات صفر درصد برخوردار می‌شوند.

دبیر چهارمین جشنواره علم تا عمل استان البرز افزود: اعطای یارانه برای استفاده از آیین نامه خدمات تجاری سازی پارک‌ها، اعطای یارانه برای حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی، معرفی به سازمان‌ها و دستگاه‌های هدف، و عضویت در باشگاه برگزیدگان ادوار جشنواره علم تا عمل از دیگر تسهیلاتی است که به برگزیدگان ارائه خواهد شد.

هاشمی راد در پایان گفت: در مجموع 30 طرح برگزیده کشوری از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد که تاکنون 20 طرح اعلام شده و 10 طرح دیگر به همراه 15 طرح منتخب نمایشگاه طی روزهای آینده مشخص خواهد شد.