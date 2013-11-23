جشن کتاب برای مدارس / زمان حضور مدارس برای خرید رایگان کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه های مدارس تهران و سایر شهرهای کشور همچنان با کمبود کتب مناسب دست و پنجه نرم می کنند و همین امر ضرورت توجه بیشتر به تقویت و تجهیز کتابخانه های مدارس را مورد تاکید قرار می دهد.

یکی از انتظارات رئیس جمهور دولت یازدهم که در زنگ آغاز سال تحصیلی هم مطرح کرد ایجاد زنگ کتابخوانی در مدارس است زنگی که تنها با تقویت کتابخانه های مدارس تحقق پذیر است. اما متاسفانه کتابخانه های مدارس کشور فاقد کتابهای مناسب و همچنین کتابداران متخصص هستند.

یاد یار مهربان عنوان نمایشگاهی است که یازدهمین دوره آن از فردا در باغ کتاب برگزار می شود. جشن کتابی که اگر مدارس هر سال آن را غنیمت بدانند فرصتی بسیار مناسب برای تجهیز کتابخانه های مدارس خواهد بود.

یاد یار مهربان به کمک 5200 مدرسه تهران می رود

یاد یار مهربان که ویژه 5200 مدرسه تهران برگزار می شود این امکان را به مدارس می دهد تا بر اساس اعتبار تصویب شده در شورای سیاستگذاری نمایشگاه، کتاب رایگان خریداری کنند. بنابراین مدارس تهران می توانند با انتخاب مسئول انتخاب مناسب برای کتب فرصت ویژه خرید کتب رایگان از یاد یار مهربان را به بهترین نحو بهره برداری کنند.

هر چند که رقمهای تخصیصی به مدارس کافی نیست و بهتر است سایر نهادهای مسئول در حوزه های فرهنگی به حمایت شهرداری تهران بشتابند اما از دست دادن این فرصت، دانش آموزان را از حداقل تغییراتی که در جهت بهبود کتابخانه های مدارس می تواند رخ دهد محروم می سازد.

تلاش برای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، توجه به معیارهای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در انتخاب کتاب از میان کتابهای ارسال ناشران برای عرضه در نمایشگاه، تجهیز کتابخانه های مدارس به کتب جدید و متناسب با یکی از مقاطع سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش و تاکید بر امکان قابلیت استفاده عمومی از کتابها در کتابخانه آموزشگاهها، توجه به اصل احترام به مراجعان و فراهم نمودن حداکثر تسهیلات برای آنها، ایجاد فرصت انتخاب از بین کتابهای عرضه شده در نمایشگاه برای مدارس به منظور برطرف کردن نیازهای واقعی واحدهای آموزشی و تجهیزات کتابخانه ای آنها و ارتقای کیفیت خدمت رسانی با استفاده از فناوری یارانه ای به منظور تکریم مراجعان، سهولت در انتخاب کالا و ثبت و پردازش سریع و دقیق اطلاعات اهداف یازدهمین نمایشگاه یاد یار مهربان را تشکیل می دهند.

در این نمایشگاه که با حضور ناشران مکتوب کشور برگزار می شود همچون سالهای گذشته به همه مدارس شهر تهران در هر یک از مقاطع تحصیلی اعم از دولتی و غیردولتی اعتباری اختصاص می یابد که می توانند در خلال بازدید از نمایشگاه، نسبت به انتخاب کتب مورد نیاز واحد آموزشی خود اقدام کنند.

نظر به تخصصی بودن این نمایشگاه فضای ویژه ای برای شرکت هایی که تولیدات آنها مرتبط با حوزه هوشمند سازی مدارس است در نظر گرفته شده که نمایندگان مدارس می توانند محصولات مورد نیاز خود را با تخفیف ویژه این نمایشگاه از این بخش تهیه نمایند.

مدارس قبل از مراجعه فهرست خرید خود را مشخص کنند

این امکان برای کلیه مدارس و مدیران فراهم شده است تا اطلاعات تکمیلی مورد نیاز از جمله فهرست ناشران شرکت کننده در نمایشگاه، لیست کتابهای مورد تایید واصله به دبیرخانه نمایشگاه همراه با قیمت و موضوع و مخاطب مربوط را از طریق مراجعه به پایگاه www.yym.ir مشاهده کنند. در این پایگاه تسهیلات لازم برای جستجوی انواع کتب و موضوعات مورد نیاز و تهیه نسخه چاپی فهرست منتخب توسط مدارس وجود دارد. لازم به ذکر است کتب ارسال ناشران پس از تایید کارشناسان مربوطه که از کارشناسان وزارت ارشاد، شهرداری و آموزش و پرورش تشکیل شده اند امکان عرضه در نمایشگاه را خواهند یافت.

فعالیت نمایشگاه یاد یار مهربان در حوزه مدارس به زمان برگزاری نمایشگاه محدود نمی‌شود بلکه پس از پایان نمایشگاه مدارس موظفند گزارش عملکرد کتابخانه‌های خود را بر روی سایت سازمان قرار دهند. بر این اساس در هر منطقه تهران به 10 مدرسه که بیشترین فعالیت را در زمینه کتاب و کتابخوانی داشته باشند جوایزی اهدا می‌شود و علاوه بر این سهمیه خرید آنها در نمایشگاه سال آینده افزایش پیدا می‌کند.

میزان تخفیف خرید کتاب از نمایشگاه

همچنین امکان خرید آزاد از نمایشگاه با تخفیف ویژه از نمایشگاه یاد یار مهربان فراهم شده است. مدارس علاوه بر اعتبار درنظر گرفته شده می توانند از تخفیف 30 درصدی و عمومی بازدیدکنندگان از تخفیف 25 درصدی نمایشگاه یاد یار مهربان بهره مند شوند.

هر مدرسه شهر تهران چقدر می تواند کتاب رایگان خریداری کند

با توجه به مصوبه ستاد سياستگذاري يازدهمين دوره نمايشگاه ياد يار مهريان، سهميه اهدايي هر يك از مدارس به گونه ای است که مدارس دوره ابتدايي تا سقف 450 هزار تومان، مدارس دوره راهنمايي تا سقف 500 هزار تومان و مدارس دوره متوسطه تا سقف 650 هزار تومان می توانند نسبت به خرید رایگان کتاب از یاد یار مهربان اقدام کنند.

امیر مسعود شهرام نیا دبیر این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات حضور مدارس در این نمایشگاه گفت: مدارس باید طبق برنامه زمانبندی اعلام شده به نمایشگاه مراجعه و نسبت به تهیه رایگان کتاب اقدام کنند. اگر مدارس بیش از اعتبار در نظر گرفته شده نیز قصد خرید داشتند از تخفیف 30 درصدی برخوردار خواهند بود.

وی ادامه داد: در دوره های پیشین نمایشگاه یاد یار مهربان، 92 درصد مدارس در موعد مقرر در نمایشگاه حضور یافته و از اعتبار خود بهره برده اند اما 8 درصد حضور نیافته اند که اعتبار این مدارس به مدارس حاشیه تهران که از امکانات کتابخانه ای محدودتری نیز برخوردارند اختصاص می یابد تا ضمن استفاده کامل از اعتبارات ، مدارس حاشیه تهران نیز در نمایشگاه مشارکت داده شوند.

زمان مراجعه مدارس به نمایشگاه یاد یار مهربان

مناطق آموزش و پرورش تاریخ مراجعه مناطق آموزش و پرورش تاریخ مراجعه منطقه 1 5/9/92 و يا 8/9/92 منطقه 12 9/9/92 و يا 7/9/92 منطقه 2 5/9/92 و يا 7/9/92 منطقه13 3/9/92 و يا 7/9/92 منطقه 3 6/9/92 و يا 8/9/92 منطقه14 4/9/92 و يا 7/9/92 منطقه 4 4/9/92 و يا 8/9/92 منطقه15 6/9/92 و يا 8/9/92 منطقه 5 4/9/92 و يا 8/9/92 منطقه16 9/9/92 و يا 7/9/92 منطقه 6 6/9/92 و يا 8/9/92 منطقه17 9/9/92 و يا 7/9/92 منطقه7 9/9/92 و يا 7/9/92 منطقه18 3/9/92 و يا 7/9/92 منطقه8 5/9/92 و يا 8/9/92 منطقه19 9/9/92 و يا 7/9/92 منطقه9 3/9/92 و يا 7/9/92 منطقه 1 شهر ری 6/9/92 و يا 8/9/92 منطقه10 5/9/92 و يا 8/9/92 منطقه2 شهر ری 6/9/92 و يا 8/9/92 منطقه11 4/9/92 و يا 7/9/92



ساعت مراجعه مدارس بر اساس دورة تحصيلي