جزئیات مصاحبه عملی برای رشته های نيمه ‌متمركز کنکور 92

به گزارش خبرنگار مهر، پيرو اطلاعيه 17 مهرماه 92 افرادی که اسامي آنان ‌به عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي ادبيات نمايشي، نمايش عروسكي، بازيگري، كارگرداني و طراحي صحنه دانشگاهها و مؤسسات‌‌ آموزش ‌عالي (كدهاي 20095 تا 20098 و 20470 ، 20473 تا 20475) و موسسات آموزش عالي ‌‌غيرانتفاعي و غيردولتي (كدهاي 20724 و 20725 ) اعلام شده لازم است برای تعیین وقت مصاحبه اقدام کنند.

اين دسته از داوطلبان ‌لازم است براي انجام مصاحبه با در دست داشتن كارت شركت در آزمون، يك قطعه عكس 4×3 جديد، كارت ملي، پرينت كارنامه آزمون سراسري، هر نوع ‌اثر هنري و مدارك مربوط به سوابق تجربي در زمينه هنرهاي نمايشي اعم از (بازيگري، كارگرداني، نمايش عروسكي، طراحي صحنه و ادبيات نمايشي) و نمونه آثار نوشتاري، ساخت عروسك، ماكت، احكام شركت در جشنواره، تنديس و ... اسناد و سوابق فعاليت در رشته مذكور، به آدرس مندرج در كارت آزمون مراجعه کنند.

كارت شركت در آزمون از تاريخ سوم تا هشتم آذرماه 92 از طريق سايت اين سازمان قابل پرينت است. داوطلبان لازم‌ است‌ از ساعت 8:00 صبح‌ براي تعيين نوبت براساس‌ برنامه‌ زماني ‌‌تعيين‌ شده‌ به‌ شرح‌ جدول‌ اعلامی و به آدرس مندرج در كارت شركت در آزمون عملي مراجعه ‌کنند.

شروع مصاحبه ساعت‌ 8:00 صبح هر روز بوده و حضور كليه داوطلبان براساس برنامه زماني بين ساعت‌ 8:00 تا 9:00 صبح‌ براي تعيين نوبت مصاحبه ‌ضروري بوده و تأخير يا عدم‌ مراجعه داوطلبان در روز و ساعت‌ مقرر موجب‌ حذف‌ آنان‌ از نوبت‌ مصاحبه خواهد شد.

داوطلبان گرايش بازيگري بايد از فيزيك مناسب و سلامت كامل برخوردار باشند.

طبق برنامه زمان‌بندي اعلام شده مراجعه داوطلبان بر اساس حروف الفباي نام خانوادگي است . خواهران دارای نام خانوادگی الف تا ر در روز دوشنبه، دارای نام خانوادگی ز تا ق در روز سه شنبه و دارای نام خانوادگی ک تا ی در روز چهارشنبه باید مراجعه کنند.

برادران دارای نام خانوادگی الف تا ش در روز پنجشنبه و دارای نام خانوادگی ص تا ی در روز جمعه باید مراجعه کنند.

محل برگزاري آزمون نیز در دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر تهران واقع در ميدان هفت‌تير، خيابان شهيد مفتح، جنب ورزشگاه شهيد شيرودي، خيابان شهيد ورزنده است.