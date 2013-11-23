آموزش مستمر مهندسان در دستور کار سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان قرار گیرد

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد هیئت مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی لرستان اظهار داشت: ما انتظار نداشتیم و نداریم که یک شبه همه عقب ماندگیهای گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان رفع شود.

وی ادامه داد: در مجموع فرآیند کارها و فعالیتهای صورت گرفته توسط هیئت مدیره این سازمان شاید ایده آل نباشد ولی قابل قبول است.

ملکی با بیان اینکه در زمینه کنترل نقشه ها، سازه و تاسیسات اقدامات خوبی در سازمان نظام مهندسی لرستان صورت گرفته است، بیان داشت: همچنین در زمینه تشکیل کمیته گاز، فعال کردن دفاتر نمایندگی ها، تشکیل گروههای تخصصی، تعامل با دستگاههای مرتبط با نظام مهندسی، برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره و ... نیز فعالیتهای خوبی انجام شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه با آغاز به کار دوره ششم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی لرستان فعالیتها و وضعیت این سازمان رو به بهبود رفته است، افزود: با این حال انتظار داریم روند تغییرات مثبت سرعت بیشتری داشته باشد.

ملکی افزود: مردم و اعضای سازمان نظام مهندسی لرستان انتظار دارند که آموزش نیروهای شاغل در سازمان در اولویت قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت آگاهی دادن به مردم در زمینه نحوه پیگیری شکایاتشان از مهندسان متخلف افزود: همچنین باید ساختاری برای رسیدگی به شکایات مردمی در این حوزه تدوین شود.

ملکی همچنین بر ضرورت دقت در کیفیت آرای صادر شده در شورای انتظامی تاکید کرد و بیان داشت: همچنین آموزشهای منظم در بحث ارتقا و تمدید پروانه اعضای سازمان باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان خواستار عدم ارجاع کار به مهندسانی شد که پروانه فعالیت آنها به اتمام رسیده است و افزود: متاسفانه همچنان در برخی شهرهای استان این موضوع به چشم می خورد.

ملکی نظارت جدی تر بر دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شهرستانها را خواستار شد و افزود: همچنین انتظار داریم یک بازنگری دقیق و جدی روی پرونده اعضای نظام مهندسی صورت گرفته و مدارک دوباره مرور شود.

وی بر ضرورت تعامل میان اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تاکید کرد و گفت: تصمیمات گرفته شده توسط هیئت مدیره با دیدگاه مثبت و به دور از لجاجت باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان همچنین بر ضرورت نظارت بر فعالیت دفاتر مهندسی و طراحی تاکید کرد.