افشین صحراکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ششمین دوره کمیته تخصصی معماری سازماننظام مهندسی لرستان اظهار داشت: این کمیته پس از برگزاری انتخابات و با ابلاغ رسمی رئیس سازمان نظام مهندسی استان در تاریخ 28 فروردین ماه سالجاری آغاز به کار کرده است.

وی با بیان اینکه تا پایان مهر ماه سالجاری 11 جلسه کاری با حضور اعضا این کمیته تشکیل شده است، ادامه داد: برگزاری این جلسات در راستای ارتقاء جایگاه حرفه ای همکاران، رفع مشکلات و حمایتهای قانونی در سه سرفصل بوده است.

صحرا کار با اشاره به این سه سرفصل، تصریح کرد: ارائه خدمات تخصصی به سازمان با توجه به درخواستهای ارائه شده، بررسی درخواستهای کتبی و حرفه ای همکاران معمار، ارائه نتایج آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات تخصصی و حرفه ای در چارچوب قوانین به هیئت مدیره و ریاست سازمان نظام مهندسی استان از جمله این سرفصلها بوده است.

وی با اشاره به پیشنهادات تخصصی و حرفه ای ارائه شده به هیئت مدیره و رئیس سازمان نظام مهندسی استان، عنوان کرد: تدوین نظام نامه کمیته تخصصی معماری برای تصویب در هیئت مدیره، تدوین شرح خدمات ناظران معماری، تهیه چک لیست نظارت معماری، پیشنهاد عضویت همکاران معمار در کمیته های توزیع و نظارت، پیشنهاد نحوه ارائه خدمات ناظر هماهنگ کننده و ... از جمله این پیشنهادات بوده است.

رئیس کمیته تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان لرستان همچنین بررسی کاستیها و ابهامات موجود در نقشه های صادره از سوی شهرداری، درخواست مکاتبه برای ابلاغ رسمی ضوابط ساختمانی از سوی شهرداری با توجه به ابلاغ طرح جامع مصوب در برخی شهرستانها، ارائه پیشنهاداتی در خصوص شفاف سازی وظایف مالکان و ناظران و نحوه انعقاد قرارداد و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت را از دیگر پیشنهادات ارائه شده به هیئت مدیره و رئیس سازمان نظام مهندسی استان برشمرد.

صحراکار یادآور شد: کمیته تخصصی معماری در چارچوب وظایف خود آماده دریافت کتبی پیشنهادات و درخواستهای حرفه ای و تخصصی همکاران معمار در سطح استان است.