به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر شنبه در کارگاه دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان با بیان اینکه کودک به دلیل عدم رشد حسی و ذهنی نیازمند مراقبت است افزود: برای کودکانی که در مظان اتهام هستند باید دقت بیشتری شود.



وی ادامه داد: دین اسلام توجه ویژه‎ای به کودکان داشته و این موضوع را می‏توان در برخورد پیامبر گرامی اسلام در مواجهه با کودکان مشاهده کرد.

گلمحمدی با اشاره به تأکید اسلام به کرامت انسانی و رعایت حقوق مردم افزود: احساس دین اسلام و حکومت اسلامی، عدم برتری انسان به انسان دیگر است و توجه به رأفت و مهربانی در رأس امور اسلام قرار دارد.



رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اینکه در آموزه‎های ادیان مختلف الهی به اطفال و احترام به آن‎‏ها تأکید شده است افزود: متأسفانه علی‌رغم این تأکیدات خشونت علیه کودکان به وفور دیده می‌شود که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دولت‎ها موظفند که از کودکان حمایت کنند.



گلمحمدی افزود: تقویت تعهدات ملی و محلی و ارتقای حس مسئولیت‌پذیری در بین مردم را از جمله اقداماتی دانست که زمینه‎ساز رعایت حقوق کودکان می‌شود.



وی با بیان اینکه بازپروری طفل بزه‎کار را یکی از وظایف و اصول رسیدگی به اتهامات است افزود: مبنای قوانین ایران اعتقادات دینی است و از نشانه‎های ایمان، احترام به کودکان است.