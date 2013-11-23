به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر شنبه در کارگاه دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان با بیان اینکه کودک به دلیل عدم رشد حسی و ذهنی نیازمند مراقبت است افزود: برای کودکانی که در مظان اتهام هستند باید دقت بیشتری شود.
وی ادامه داد: دین اسلام توجه ویژهای به کودکان داشته و این موضوع را میتوان در برخورد پیامبر گرامی اسلام در مواجهه با کودکان مشاهده کرد.
گلمحمدی با اشاره به تأکید اسلام به کرامت انسانی و رعایت حقوق مردم افزود: احساس دین اسلام و حکومت اسلامی، عدم برتری انسان به انسان دیگر است و توجه به رأفت و مهربانی در رأس امور اسلام قرار دارد.
رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اینکه در آموزههای ادیان مختلف الهی به اطفال و احترام به آنها تأکید شده است افزود: متأسفانه علیرغم این تأکیدات خشونت علیه کودکان به وفور دیده میشود که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دولتها موظفند که از کودکان حمایت کنند.
گلمحمدی افزود: تقویت تعهدات ملی و محلی و ارتقای حس مسئولیتپذیری در بین مردم را از جمله اقداماتی دانست که زمینهساز رعایت حقوق کودکان میشود.
وی با بیان اینکه بازپروری طفل بزهکار را یکی از وظایف و اصول رسیدگی به اتهامات است افزود: مبنای قوانین ایران اعتقادات دینی است و از نشانههای ایمان، احترام به کودکان است.
