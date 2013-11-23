بانوان نقش مهمی در دیندارشدن جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری ظهر شنبه در دیدار فرزانه نیکوبرش رئیس گروه برنامه‌ریزی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر آیاتی از قرآن کریم، روایات معصومین(ع) و فرمایشات بزرگان دین، نقش بانوان را در جامعه اسلامی دارای جایگاه ویژه‌ای برشمرد و اظهار کرد: نگاه اسلام به جایگاه زن، نگاه باارزش و تاثیرگذاری است.

وی اضافه کرد: زن با همه وجود به تربیت فرزند و همسرداری می‌پردازد که این نوع تربیت از عهده مردان خارج است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم به نقش مهم بانوان در دیندارشدن افراد جامعه اشاره کرد و از کتاب «کودک و جوان» مرحوم آیت‌الله فلسفی به عنوان یکی از آثار فاخر در حل بسیاری از مشکلات تربیتی یاد کرد.

حجت‌الاسلام اسکندری اظهار کرد: در مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان باید از ظرفیت و توان بانوان فرهیخته استفاده کرد تا خود بانوان بتوانند نقشه‌ها و برنامه‌های شوم دشمنان را خنثی کنند و در پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها نقش آفرینی کنند.

وی با اشاره به شکل گیری جمعیت بانوان فرهیخته در سازمان تبلیغات اسلامی، حضور مسئولانه و مستمر بانوان فرهیخته در جلسات این جمعیت را نشان دهنده دغدغه بانوان در رفع آسیب‌های دینی و اجتماعی دانست و افزود: جمعیت بانوان فرهیخته از استادان حوزه و دانشگاه، کارشناسان خبره حوزوی و فرهنگی هستند و می‌توان از توانمندی‌ها و طرح‌های آنها برای حل ریشه‌ای و کاربردی معضلات جامعه بهره برد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قم اضافه کرد: البته اسلام و بزرگان دین مخالف حضور زنان در عرصه های مختلف و نقش آفرینی در امور جامعه نیستند ولی اولویت اول کار زنان مسلمان رسیدگی به امر خانه و خانه داری، تربیت فرزند و استحکام بخشیدن به بنیان خانواده است و اگر بخواهند در امور جامعه مشارکت کنند کارهای فراوانی وجود دارد که مرتبط و مربوط به قشر بانوان است که می‌توانند انجام وظیفه کنند کارهایی از قبیل تامین معلم در آموزش و پرورش و استاد در دانشگاه برای کلاس‌های خانم‌ها و یا خدمت پزشکی به قشر بانوان که از پزشک مرد و امثال اینها بی‌نیاز شوند.

در این دیدار فرزانه نیکوبرش رئیس گروه برنامه‌ریزی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی گزارشی از طرح‌های فرهنگی امور بانوان و نحوه شکل‌گیری و اهداف جمعیت بانوان فرهیخته در کشور ارائه کرد.