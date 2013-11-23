به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سیاری، درباره اهداف برگزاری این همایش گفت: با هدف پیوند فضای علمی و فضای عملیاتی کسب و کار کشور و با در نظرگرفتن اینکه ارتباطات و مذاکره کلید درهای بسته سازمانی هستند این همایش بین المللی برگزار می‌شود که درخلال آن از گروه‌های صنعتی پیشرو در ارتباطات و مذاکرات سازمانی هم تقدیر به عمل خواهد آمد.



وی درباره روند برگزاری همایش، اظهار داشت: این همایش که با هدف مرور دستاوردهای نوین مدیریت راهبردی کسب و کار توسط پژوهشگران، اندیشمندان و خلاقان مدیریت ایران و تقدیر از پیشکسوتان علم مدیریت و کارآفرینان برتر ایرانی برگزار می شود، به دنبال این است که ضمن ارتباط میان دانشگاه‌یان و کارآفرینان بخش صنعت، ارائه مشاوره های مدیریتی و صنعتی، فضای علمی را تبدیل به محیطی کاربردی مهارتی جهت تغییر نگرش مدیران کند.



رئیس موسسه آموزش عالی آزاد ماهان با اشاره به اینکه اولین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار در سال گذشتهبا همکاری وزارت کشور برگزار و با استقبال گسترده ای از سوی مدیران عرصه کسب و کار و محافل علمی روبه رو شده است، افزود: همراهی و هم اندیشی نامداران مدیریت ایران همچون پروفسور علی اکبر فرهنگی، پدر علم ارتباطات در ایران، پروفسور ناصر میر سپاسی، پدر علم مدیریت منابع انسانی ایران، پروفسور مسعود حیدری، پدر علم مذاکرات تجاری در ایران، "پروفسور سیّد حسین سیّد الماسی، پروفسور درایتون برد و پروفسور فیلیپ هنری لاتیمر باعث شد که این همایش دستاوردهای خوبی داشته باشد.



این همایش در 26 دی ماه و در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.