مهندسان پلدختری 511 بازرسی گاز انجام دادند

محمد رهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات هیئت رئیسه دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی پلدختر در خردادماه سالجاری برگزار و هیئت رئیسه این نمایندگی انتخاب شد.

وی با اشاره به فعالیتها و اقدامات انجام شده از سوی این دفتر نمایندگی در شهرستان پلدختر، عنوان کرد: خرید تجهیزات لازم مانند کامپیوتر، پرینتر، خط تلفن، فکس، کمدهای ادارای، میزجلسات و سایر تجهیزات ادارای مورد نیاز از جمله این اقدامات بوده است.

رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان پلدختر با اشاره به بازرسی و تایید گازکشی 500 منزل مسکونی از سوی مهندسان بازرس گاز این شهرستان، عنوان کرد: توزیع عادلانه با رعایت نوبت و ضوابط برای طراحی و نظارت به متراژ 11 هزار متر مربع، شرکت در جلسات کمیته نظارت شهرستان و بازدید از ساختمانهای در حال احداث به همراه اعضای کمیته از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

مهندس رهامی ادامه داد: همچنین طراحی برگه ارجاع کار به مهندسان برای تایید استحکام بنا و پلان موقعیت با رعایت نوبت و ظرفیت، پیگیری تصویب نرخ آنها، سازماندهی دفاتر مهندسی سطح شهر، تشکیل و شرکت در جلسات شرکت گاز شهرستان و ساماندهی شرکتهای مجری با تصویب فرمانداری و اداره گاز شهرستان پلدختر از جمله فعالیتهای این دفتر نمایندگی بوده است.

وی تعداد کل پروانه های صادر شده مهندسی در شهرستان پلدختر را 20 مورد عنوان کرد و افزود: تعداد کل فرمهای نظارت ارجاع شده به مهندسان ناظر این شهرستان را 61 فقره با 11 هزار متر مربع بوده است.

رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان پلدختر تعداد مهندسان بازرس گاز این شهرستان را هشت نفر عنوان کرد و گفت: این بازرسان طی سالجاری بیش از 511 فقره بازرسی انجام داده اند.