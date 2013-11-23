ایجاد مسیری سبز و فرهنگی در گذر قدیمی راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر ،احمد دنیا مالی در جریان بازدید از پروژه ایجاد مشترک مترو و راه آهن در منطقه 17 و 18 شهرداری تهران گفت: اساس کار در این پروژه انجام شده است و ما در مراحل پایانی پروژه هستیم.

وی با بیان اینکه در مراحل پایانی نقش شهرداری پر رنگ تر می شود، تصریح کرد: در حال حاضر با اجرای پروژه فضایی به طول 10 کیلومتر و عرض حدود 32 متر در محدوده مناطق 17 و 18 ایجاد شده است که شهرداری می بایست با توجه به مبلمان شهری و فضای سبز، محیطی استاندارد به صورتی تفرجی و با کارکرد فرهنگی و اجتماعی طراحی و اجرا کند.

وی در ادامه به مسیر های ترددی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه راه آهن به زیر زمین انتقال پیدا کرده می بایست شرایطی به وجود آید که معابر برای استفاده شهروندان آماده شده و در اختیار آنان قرار گیرد.

سرخو: لزوم ساماندهی قسمت بالایی پروژه مشترک مترو و راه آهن

محسن سرخو، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از پروژه ایجاد مشترک مترو و راه آهن در منطقه 17 و 18 خواستار واگذاری هرچه سریعتر قسمت فوقانی پروژه به شهرداری شد و گفت: با توجه به اینکه خانه ها و زندگی شهروندان تحت تاثیر این پروژه قرار گرفته است؛ راه آهن هرچه سریعتر ساماندهی قسمت بالایی پروژه را به شهرداری واگذار کند.

وی با بیان اینکه مالکیت در اختیار راه آهن است، ادامه داد: در این بخش از پروژه خاکریزی هایی انجام شده و هر روز بر میزان آن انباشته می شود که اگر هر چه سریعتر در اختیار شهرداری مناطق قرار نگیرد برای جا به جایی آن نیاز به سرمایه گذاری میلیاردی مجددی ایجاد می شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: در مناطق 17 و 18 سرانه فضای سبز پایین است ضمن اینکه بسیاری معابر مصدود شده است که در صورت واگذاری ساماندهی آن به شهرداری این معضل ها به سرعت برطرف می شود.

سرخو در ادامه به با قابل بررسی دانستن مطالعات لازم جهت ایجاد تونل و عمق تونل ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز سیستم تهویه در تونل ایجاد نشده است متاسفانه عبور قطارها با توجه سوخت گازوئیلی آنها امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه ایجاد 4 خط به معنی عبور همزمان 4 قطار است اظهار داشت: در حال حاضر با عبور یک قطار و دود حاصل از آن امکان عبور قطار دیگری تا 8 ساعت بعدی وجود ندارد.

این عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل در خصوص نحوه بهره برداری از تونل اظهار داشت: بهترین حالت این است که دو خط از مسیر ریلی در اختیار مترو قرار گیرد تا شهروندان از آن منتفع شوند و در صورت نیاز به استفاده راه آهن از مسیر هر چه زودتر سیستم تهویه تونل ایجاد شود.

سرخو در پایان بر لزوم برنامه ریزی دراز مدت در راه آهن کشور تاکید کرد و گفت: امروز با توجه به موضوعات مختلف حمل و نقلی در کشورهای جهان از سیستم حمل و نقل ریلی برقی استفاده می کنند و به سمت استفاده بهینه از این گونه سیستم ها پیش می روند.

قناعتی: ناقص ماندن پروژه تبعات خوبی برای شهر و شهروندان ندارد

ابوالفضل قناعتی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر نیز در جریان بازدید از پروژه ایجاد مشترک مترو و راه آهن در منطقه 17 و 18 شهرداری تهران با بیان اینکه عملیات اجرای پروژه باید تسریع شود، گفت: ناقص ماندن پروژه تبعات خوبی برای شهر و شهروندان ندارد.

وی با اشاره به فعالیت های خوب انجام شده در این پروژه در خصوص مشکلات اجرا تصریح کرد: موضوع بسته شدن برخی معابر از لحاظ تردد و انباشت زباله ها و نخاله های ناشی از اجرای پروژه از لحاظ مبلمان شهری و عدم برطرف کردن برخی توقعات شهروندان در محدود پل کن از جمله مشکلاتی است که در پروژه دیده می شود.

این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: برای برطرف شدن این مشکلات می بایست هر چه سریعتر هماهنگی هایی بین شهرداری تهران و راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد تا در نتیجه آن وضعیت مبلمان شهری و فضای سبز با دقت بر مسائل زیبایی محدوده آن که از توقعات این محدوده است ساماندهی شود.

وی ادامه داد: با انجام این کار میزان رضایتمندی شهروندان محدوده پروژه افزایش یافته و در نتیجه مشارکت آنها را در همراهی کردن با این پروژه افزایش می دهد.

قناعتی در ادامه به آلایندگی موتورهای دیزلی لکوموتیوها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر موضوع بر سر انتخاب لکوموتیوهای برقی و یا استفاده از سیستم تهویه با فیلتر های آلایندگی هوا در محدوده تونل 10 کیلومتری ایجاد شده است که با توجیه فنی و اقتصادی می بایست برای آن تصمیم گیری کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد مشکلات نقدینگی موجود با حمایت دولت برطرف شود.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در جریان بازدید از پروژه مشترک زیر گذر راه آهن با اشاره به راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای ادامه پروژه گفت: راهکار کوتاه مدت این است که راه اهن اجازه انجام برخی کارها برای زیباسازی و عبور و مرور شهروندان در این محدوده را به شهرداری تهران بدهد و در بلند مدت به موضوع مترو و راه آهن پرداخته شود.

این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: جلسه انجام شده برای ایجاد هماهنگی بین شهرداری و راه آهن انجام شد و در روز سه شنبه هفته جاری جلسه ای در همین خصوص تشکیل شده و احتمالا از شهردار تهران و مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای بررسی این موضوع دعوت خواهد شد.

وی اظهار داشت: این یک پروژه ملی است و منابع عظیمی برای آن سرمایه گذاری شده است و هر چه مدت زمان بیشتری برای اجرای آن طول بکشد مردم متضرر می شوند. پیش از این پروژه در سطح ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم باز هم در این سطح مورد بررسی قرارخواهد گرفت.