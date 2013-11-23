بسیج رمز جاودانه بودن و جاودان ماندن نظام اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه‌ی فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی (رحمت ‌الله علیه) در پنجم آذر ماه سال 1358 با صدور بیانیه‌ای این روز بزرگ و تاریخ‌ساز را به تمامی ملّت شریف و مبارز ایران اسلامی به خصوص دلاورمردان عرصه‌ی ایثار و خدمت و شهادت ، تبریک و تهنیت گفت .

در این بیانیه آمده است :

سی و چهار سال پیش در چنین ایامی بود که با تدبیر و درایت هوشمندانه‌ی قائد عظیم‌الشأن و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رحمة‌الله علیه)، نهال مقدس و نوپای بسیج برای اولین بار در صحنه‌ی اجتماع روئید و با رویش خود طنین امید و آزادی ، عدالت و پیشرفت را سر داده و به عنوان برگ زرینی در دفتر خاطرات ملت مبارز ایران درخشیدن گرفت.

حضور مقتدرانه و معجزه‌گر بسیج و گروه‌های داوطلب بسیجی در هشت سال دفاع مقدس و کمک به نیروهای سپاه و ارتش، حضور در تک‌ها و پاتک‌های نظامی و جنگ‌های نامنظم و نامتقارن از دلایل اصلی بود که پیروزی ایران اسلامی در جنگ با رژیم بعث و همپیمانان مستکبر صدام شد ؛ حضور بی‌ادعای بسیجیان در طرح‌های بزرگ ملّی ، صنعتی ، راه‌سازی و جهاد کشاورزی پس از جنگ و درخشش نخبگان بسیجی در عرصه‌های فراگیری علوم نوین و بومی‌سازی دانش‌‌های روز که پرچم جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های مختلف مسابقات و المپیادهای جهانی به اهتزاز در آورده است ، همه و همه نشان از میزان اثرگذاری ، محبوبیت و اقتدار بسیج در صحنه‌های مختلف اجتماعی - سیاسی – علمی وجهادی است.

حضور و خیزش و جوشش بسیجیان در این سه دهه‌ از انقلاب اسلامی در درونمایه خود برکت و بیداری را برای تمامی آزاداندیشان جهان به ارمغان داشته به طوری که در حال حاضر کشورهای مسلمان و آزاده جهان با الگوبرداری از ساختار بسیج مستضعفان، گروه‌های مقاومت اسلامی راه اندازی کرده و همانطور که امروز مشاهده می‌کنیم برادران مسلمان ما در اقصی نقاط جهان در لبنان، فلسطین، عراق ، سوریه و غیره با پیروی از این الگو به ویژه در مبارزات آزادی‌خواهانه خود و مقاومت اسلامی در برابر دشمن متجاوز در جنگ 33 روزه‌ی لبنان و 22 روز غزه به پیروزی و موفقیت دست یافته‌اند و این نشان از جهانی شدن فرهنگ جهادی بسیج و اندیشه بسیجی است .

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است :

« مکتب بسیج » ؛ مکتب شهادت و مجاهدت و خدمت صادقانه و خالصانه به خلق خداست تا جایی که به درجه‌ی لقاء‌الله نائل آمده و به خیل کثیر شهیدان ، این منادیان حق و حقیقت رسیده و از قفس تن رها و از حضیض ذلت به اوج عزت دست یابد ، که آن غایت کمال انسانی است.

« بـســیـج » ؛ رمز جاودانه بودن و جاودان ماندن نظام ا سلامی ایران است ، و بسیجی ، هم آنهایی که بر پیمان ابدی خود با امام راحل عظیم‌الشأن ، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و شهدای گرانقدر و گلگون‌کفن و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی استوار تا به آخر ایستاده‌اند ، نه خستگی می‌شناسند و نه انتظار قدردانی و تشکر دارند و این راز سر به مهر و معجزه انقلابی بودن و جاودانه ماندن آن شیران بیشه‌ی عرصه‌های سخت انقلاب است .

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است :

با تغییر رویکردها و روش‌های مبارزه دشمن و تبدیل شدن صحنه‌ی نبرد از جنگ‌ سخت فیزیکی و فرسایشی چند ساله به سوی جنگ‌ نرم روانی، تبلیغاتی، الکترونیکی، رسانه‌ای و مبارزه در عرصه‌های فرهنگ و علم واقتصاد و سیاست ؛ سازمان منسجم بسیج نیز با تغییر تاکتیک ها ، رویکردها ، روش‌ها و کارکردها در عرصۀ نبردهای فرانوین ، خود را آمادۀ مبارزه و حضور جدّی و اثرگذار در عرصه‌ی جدید و نوین نموده و با درایت تیزبینانه‌ی و فراست هوشمندانه فرماندهان و بصیرتمندی نیروهای خود ، تحت زعامت و رهبری و هدایت های راهبردی و راهگشای فرماندهی کل قوا و سنجیدن صحنه‌های جدید نبرد ؛ در عرصه‌ی بسیج تغییرات ساختاری و رویکردی مناسبی از ستاد تا صف را متناسب با وضعیت جدید به وجود آورده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از فرماندهی محترم سازمان بسیج مستضعفان کل کشور ، مناطق و نواحی بسیج در سراسر کشور و تمامی مدیران و فرماندهان و نیروهای مخلص بسیجی به منظور حضور به موقع ، مقتدرانه ، دشمن شکن اقشار مختلف بسیج در لحظه های نیاز و صحنه های حساس نظام به ویژه در حضور گسترده ، آگاهانه و پرشور در مراسم های ملی و عمومی و مناسبت های ایام الله انقلاب اسلامی و راهپیمایی ها و تظاهرات ها و ویژه برنامه های انقلابی و کمک رسانی در امر برگزاری هر چه با شکوه تر و یاری رساندن در تامین بخشی از امنیت و نظم عمومی مراسم ها به ویژه در تظاهرات ضد استکباری 13 آبان ؛ ایام الله دهۀ فجر و راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و روز جهانی قدس تقدیر و تشکر وافر دارد.

در پایان این بیانیه آمده است :

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این خجسته روز و هفته‌ی بسیج را به تمامی بسیجیان جان بر کف صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و یاد و خاطره آن سبک بالان عاشق و شهیدان گلگون‌کفن بسیجی را که از جان شیرین خود برای اعتلای نظام اسلام فدا کردند را گرامی داشته و بیان می‌کند ؛ هنوز بسیج تجلی‌گاه اراده‌های کارآمد و خاستگاه مردان بی‌ادعا در عرصه عمل و جهاد فی سبیل الله است که می‌تواند همچنان برای دوستان امیدبخش و برای دشمنان بیم‌آفرین باشد و این شور و شوق وصف‌ناپذیر جوانان ایرانی همراه با تعمیق بینش سیاسی و بلوغ اجتماعی بستری مناسب را در بین آحاد جامعه برای ایجاد خیزش‌ها و جنبش‌های عظیم علمی ، فناوری ، آبادانی و سازندگی ایران اسلامی به وجود آورده است.