به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا بديع‌زادگان ظهر شنبه در حاشیه برنامه طرح جمع‌آوري کتاب برای کتابخانه‌های مناطق محروم کاشمر كه توسط اداره کتابخانه‌های عمومی با شرکت مسئولان و رؤسای ادارات و نهادهای این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد اظهارکرد: در این طرح مسئولان و رؤسای ادارات، کتاب های اضافی و بدون استفاده ادارات و منازل خود را به کتابخانه‌های مناطق محروم و روستاهای کاشمر اهداء کردند.

وی اظهار كرد: با توجه به افزایش تعداد کتابخانه‌های عمومی در مناطق محروم و روستاهای شهرستان و نیاز آن‌ها به تأمین منابع و کتب مختلف، طرح جمع‌آوری و اهدای کتاب به این کتابخانه ها در کاشمر اجرایی گردید.

وي افزود: معمولاً‌ در منازل و ادارات مختلف کتاب های زیادی وجود دارد که مطالعه شده و دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد و لذا می‌توان با جمع آوری این کتاب‌ها، کتابخانه‌های مناطق محروم را توسعه بخشید و آن ها را در اختیار افراد علاقمند به مطالعه قرار داد.

وی ادامه داد:‌ تبلیغات مربوط به این طرح در سطح شهر کاشمر هم نصب شده و شهروندان می توانند با تحویل کتاب های خود به کتابخانه های عمومی در این برنامه فرهنگی و خداپسندانه شرکت کنند.

رییس اداره کتابخانه های عمومی کاشمر بیان کرد: اگر هر خانواده حتی یک جلد کتاب به کتابخانه های مناطق محروم و روستاها اهدا کند حجم قابل توجهی کتاب در عناوین مختلف جمع آوری و مشکل کمبود منابع در این گونه کتابخانه ها برطرف خواهد شد.